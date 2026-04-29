Скорпионы превращаются в кузнецов, чтобы укрепить свои жала и клешни: как это работает

Скорпионы - отличные охотники.

Скорпионы - настоящие металлисты в мире природы. В частности, одно из исследований показывает, что паукообразные добавляют в свои жала и клешни металлы, такие как цинк и железо, чтобы сделать их более прочными и острыми. Об этом пишет Interesting Engineering.

В ходе исследования было проанализировано 18 видов, чтобы определить, как цинк, марганец и железо распределяются в их естественном оружии, таком как жала и клешни.

"Скорпионы - невероятные охотники, и хотя мы знали, что металлы укрепляют оружие в арсенале некоторых видов, мы не знаем, содержит ли оружие всех скорпионов металл, и если да, то связано ли это обогащение металлом с тем, как они охотятся. Мы решили использовать микроаналитические методы, чтобы выяснить, где и как эти металлы распределены в оружии скорпионов, чтобы получить подсказку относительно того, как и почему обогащение металлами передавалось по родословной скорпионов", - сказал Сэм Кэмпбелл, аспирант Национального музея естественной истории Смитсоновского института.

Распределение металлов

Подобно своим родственникам, паукам и клещам, скорпионы являются восьминогими паукообразными. Они охотятся, захватывая насекомых своими клешнями и быстро выгибая хвосты, чтобы нанести ядовитый укус из тельсона.

"Скорпионы используют специализированную систему оружия, которая сочетает измельчающие клешни и ядовитые жала в соответствии с их специфическими стилями охоты и оборонительными потребностями", - добавляют в издании.

В то же время было обнаружено, что жала имеют характерное слоение цинка на кончике, за которым следует марганец, тогда как клешни усилены цинком и железом именно вдоль их режущих краев.

"Микроскопические методы, которые мы использовали, позволили нам идентифицировать отдельные переходные металлы с чрезвычайно высокой детализацией, показав нам, как природа умело спроектировала эти металлы в оружии скорпионов", - отметил Эдвард Вичензи, научный сотрудник Института консервации музея и соавтор исследования.

Роль железа

Ученые обнаружили, что железо чаще встречается в длинных, тонких клещах, чем в толстых, предназначенных для раздавливания.

"Тонкие клешни подвержены поломке. Следовательно, железо, вероятно, обеспечивает структурную целостность, необходимую для удержания вырывающейся добычи достаточно долго, чтобы яд начал действовать", - подчеркнули в материале.

Ученые подытожили, что такое исследование предлагает новый взгляд на эволюцию членистоногих, таких как пауки, муравьи и пчелы, и на то, как они приспособили свою биологию, чтобы выживать как хищники, так и как добыча.

