Ученые призвали запретить варить заживо омаров: какая причина

Новые исследования норвежских омаров дополняют растущее количество доказательств того, что эти ракообразные чувствуют боль - то, что ученые давно подозревали. Об этом пишет Live Science.

В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, исследователи обнаружили, что два препарата, используемые для обезболивания у людей - аспирин и лидокаин - значительно снижали реакцию избегания у норвежских омаров (Nephrops norvegicus) при электрическом шоке. Ученые утверждают, что лекарства подавляли обработку боли животными, и поэтому взмах хвостом является болевым рефлексом, а не простой стрессовой реакцией.

Команда исследователей заявляет, что полученные результаты свидетельствуют о том, что омары заслуживают большего этического внимания.

"Тот факт, что обезболивающие препараты, разработанные для людей, также действуют на норвежских омаров, показывает, насколько схожи наши функциональные особенности. Вот почему важно заботиться о том, как мы обращаемся с ракообразными и убиваем их, так же, как и кур и коров", - заявила Линн Снедон, профессор зоофизиологии Гётеборгского университета в Швеции.

Отмечается, что в ряде регионов - включая Норвегию, Новую Зеландию, Австрию и некоторые части Австралии - уже запрещена варка живых ракообразных по соображениям благополучия животных, и новые данные могут усилить давление на более широкие реформы в отношении обращения с этими животными и их убийства.

Аналогичное законодательство предлагается в Соединенном Королевстве, в то время как промышленность и исследователи изучают электрошок у омаров и крабов как потенциально более гуманную альтернативу варке их заживо.

Шокирующе болезненно для омаров

Чтобы понять, как омары реагируют на болевые ощущения, исследователи разделили 105 норвежских омаров на несколько групп. В их число вошли несколько контрольных групп омаров, которых не подвергали электрошоку, а также две группы, получавшие либо лидокаин, либо аспирин. Лидокаин растворяли в резервуаре каждого омара, а аспирин вводили животному непосредственно.

Затем ученые подвергли три группы животных воздействию электрического тока напряжением 9,09 вольт на метр в течение 10 секунд и наблюдали за их поведением до, во время и в течение двух часов после воздействия.

Интересно, что после воздействия электрического тока омары пытались убежать, используя взмах хвостом - распространенный маневр у некоторых ракообразных, позволяющий им быстро и резко покинуть опасную зону. Взмахи хвостом наблюдались только у группы омаров, подвергшихся воздействию электрического тока, а не у контрольных групп.

Однако, когда животным перед воздействием электрического тока вводили лидокаин или аспирин, частота взмахов хвостом резко снижалась: только семь из 13 омаров, получавших лидокаин, и три из 13 омаров, получавших аспирин, взмахивали хвостом, причем более интенсивные реакции наблюдались в группе без лечения.

По словам ученых, их результаты свидетельствуют о том, что электрические разряды не просто вызывали мышечные сокращения у омаров, а создавали болезненные ощущения. Это объясняется тем, что если бы поведение было вызвано лишь электрической стимуляцией, обезболивающие не должны были бы подавлять взмах хвоста.

Важно, что вместо этого, лечение обезболивающими препаратами уменьшило поведение избегания. На основании этого вывода исследователи предположили, что взмах хвоста мог иметь неврологический компонент, известный как ноцицепция. Это когда сигналы от части тела, подвергшейся воздействию вредного раздражителя, передаются в мозг и вызывают негативное внутреннее состояние, связанное с болью.

Дополнительные доказательства

Отмечается, что это исследование дополняет растущее число работ, указывающих на то, что крабы, осьминоги и другие беспозвоночные могут испытывать боль. В прошлых исследованиях раки-отшельники, подвергавшиеся воздействию электрического тока внутри своих раковин, в конечном итоге покидали свои дома, чтобы избежать болевого раздражителя.

Осьминоги продемонстрировали еще более убедительные признаки обработки боли. В одном широко цитируемом исследовании они избегали мест, связанных с травмами, и предпочитали те, которые связаны с облегчением боли.

Интересно, что в Великобритании крабы, омары и осьминоги теперь признаны разумными животными, "способными испытывать боль и страдания", согласно Закону о защите животных 2022 года. Новая Зеландия также установила правила защиты животных, таких как крабы, раки и омары, требуя, чтобы их "лишали сознания" перед коммерческим забоем.

В США Калифорния и Вашингтон также предприняли собственные шаги по полному запрету разведения осьминогов, ссылаясь на негуманные методы, и ряд других штатов рассматривают возможность принятия аналогичных законов.

