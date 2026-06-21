Великий Луг уже не восстановится: учёный раскрыл будущее Каховского водохранилища

Сейчас на месте бывшего водоема формируется совершенно новая экосистема.

Первоначальный Великий Луг, который когда-то существовал на месте бывшего Каховского водохранилища, уже никогда не восстановится. Вместо него там формируется тополево-ивовый лес, который тоже по-своему уникален. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал академик, заведующий отделом геоботаники и экологии Института ботаники им. М. Г. Холодного НАН Украины Яков Дидух.

Он отметил, что Каховское водохранилище оставило после себя толстый слой плодородного ила, поэтому местность теперь быстро зарастает лесом. Уже через три года после исчезновения водохранилища молодые деревья достигают там 5 метров.

По мнению украинских ученых, в перспективе на месте бывшего водохранилища может сформироваться крупнейший пойменный лес в Европе. Ну, а на данный момент территория представляет собой сложную "мозаику" из лесов, болот и открытых участков.

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"Восстановление первоначального состояния в природе невозможно. Того первоначального Великого Луга не будет – рельеф там уже совсем другой, сформировались новые почвы", – отмечает академик Дидух.

Хотя природа на территории бывшего водохранилища процветает, ученые говорят, что вмешательство человека там все равно необходимо – из-за угрозы распространения чужеродных видов.

"Активно распространяются клен американский, аморфа и маслинка узколистная. Они будут проникать дальше, а для наших природных экосистем это губительно. Нужно разумно вмешиваться, чтобы регулировать эти процессы", – подчеркивают ученые.

Вместе с тем уже встал вопрос о том, не исчезли ли в результате Каховской катастрофы некоторые редкие эндемичные виды. Некоторые из них были распространены на левом берегу Днепра, который сейчас оккупирован.

"Могли исчезнуть жемчужные васильки, которые растут на южных песчаных дюнах. Но чтобы это доказать, нам нужно приехать непосредственно в ареал их произрастания и провести поиски. Сейчас это невозможно", – добавил Дидух.

Каховский лес вместо водохранилища

Как писал УНИАН, после подрыва Каховской ГЭС больше всего пострадал оккупированный левый берег, где украинские ученые пока не могут исследовать последствия. Профессор Иван Мойсиенко назвал это трагедией и преступлением против людей и природы, ведь погибла экосистема площадью более 200 тыс. га.

В то же время через три года после разрушения Каховской ГЭС на месте водохранилища сформировалась новая экосистема с ивовыми лесами, кустарниками и богатым животным миром. Количество видов растений выросло с 11 в 2023 году до более чем 340 в 2025-м, а территорию активно заселяют лисы, шакалы, птицы и другие животные.

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