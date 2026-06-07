'Экосистема погибла мгновенно': ученый рассказал, что сейчас с Каховским водохранилищем

На этой территории растительный покров формируется слишком быстро в разных плоскостях.

После подрыва россиянами Каховской ГЭС наибольшее воздействие испытал левый берег, который сейчас оккупирован. Украинские ученые пока не могут туда добраться, поэтому невозможно определить и оценить ситуацию относительно последствий. Об этом заявил профессор кафедры ботаники Херсонского государственного университета, член правления Украинской природоохранной группы Иван Мойсиенко в эфире Espreso и Slawa.TV.

"В годовщину подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС хочу сказать, что это трагедия, это катастрофа, которую устроили российские оккупанты, - очень ужасное преступление против людей и природы. Огромная экосистема площадью более 200 000 га почти мгновенно погибла, следствие - осушение водохранилища, все влаголюбивые растения, животные - такие как моллюски, водоросли, ракообразные - погибли", - подчеркнул он.

Недавно ученый был в экспедиции на территории Каховского водохранилища, где вместе с коллегами изучал формирование растительного покрова на дне бывшего водоема.

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По его словам, растительный покров формируется слишком быстро в разных плоскостях, а доминирующий тип растительности - это пойменные ивово-тополиные леса. В частности, именно ива развивается аномально быстро, а также стремительно растет биоразнообразие этих лесов.

"На дне водохранилища растет около 400 видов. Структура этих растительных сообществ довольно быстро приобретает признаки уже настоящих лесов. Кроме того, на дне водохранилища появляется все больше животных. Например, в первый год тотально доминировали растения, распространяющиеся ветром. А уже в 2024 и 2025 годах значительно выросла доля растений, распространяющихся животными, и это тоже говорит о том, что животных становится больше. Эти леса постепенно наполняются все большим количеством растений, животных, появляются грибы, водоросли. Довольно быстро формируются эти пойменные экосистемы", - высказался Мойсиенко.

Каховская ГЭС - последние новости

Ранее эколог рассказал, кто обитает на месте уничтоженного Каховского водохранилища. По его словам, на этом месте вырос уникальный дикий лес, где селятся животные и гнездятся птицы.

"Также здесь пока не может быть крупных копытных животных, потому что по лесу очень сложно передвигаться. Человеку нужно перед собой расдвигать руками заросли, чтобы сделать следующий шаг. Поэтому олень с большими рогами через такой лес не пройдет. А вот мелкие животные здесь уже селятся", - заверил Алексей Василюк.

Также ученые признались, чем их удивил Каховский лес. Они отметили, что территория, которая в первые месяцы после катастрофы напоминала пустыню, сейчас превратилась в большой природный комплекс с ивовыми лесами, кустарниками, болотными группами и все более богатым животным миром.

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