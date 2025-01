Останки были обнаружены примерно на 180 метров выше точки, где сегодня растут деревья, что указывает на то, что условия в регионе значительно изменились.

Таяние льда открыло остатки давно потерянного леса в экосистеме Большого Йеллоустона, что указывает на глубокие изменения, которые повлияли на этот район.

Как пишет IFLScience, ученые из Университета штата Монтана изучили остатки зрелого леса из белой сосны, который образовался почти 6000 лет назад на плато Медвежий Зуб в Скалистых горах на высоте 3091 метр. Останки были обнаружены примерно на 180 метров выше точки, где сегодня растут деревья, что указывает на то, что условия в регионе значительно изменились.

Отмечается, что горы, если они достаточно высокие, будут иметь линию леса - точку, за которой условия слишком суровы для роста деревьев. Более высокие температуры могут продлить вегетационный период и снизить экологический стресс, позволяя линиям деревьев сместиться вверх по горе. И наоборот, охлаждение сокращает вегетационный период и увеличивает морозный стресс, заставляя линии деревьев отступать вниз по склону.

Другие факторы, такие как уровень влажности, ветер, снежный покров и вмешательство человека, также могут играть свою роль, но температура в период роста является основным фактором.

Поскольку линия леса раньше была выше на плато Биртус, это указывает на то, что условия там когда-то были теплее. Исследователи выяснили, что деревья, вероятно, росли, когда средние температуры теплого сезона (с мая по октябрь) составляли около 6,2 °C, что примерно соответствует показателям середины-конца 20-го века.

Ученые считают, что лес процветал в течение столетий, прежде чем "умереть" примерно 5500 лет назад. Его гибель была вызвана значительным падением температуры, вероятно, вызванным вулканической активностью в Северном полушарии. Эта вулканическая активность усугубила существующую тенденцию к охлаждению региона, вызвав дальнейшее падение температуры и сделав условия неподходящими для выживания леса. Дэвид МакВети, соавтор исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сказал:

"Это довольно резкое свидетельство изменения экосистемы из-за потепления температуры. Это удивительная история о том, насколько динамичны эти системы".

Важно то, что довольно редко такая древняя экосистема сохраняется на протяжении тысяч лет. Одна из причин заключается в том, что она оказалась в ловушке под ледяным пятном, а не под ледником, который течет и перемешивается с течением времени. Таким образом, команда надеется использовать это открытие в полной мере и использовать его для получения редкой информации о далеком прошлом Земли.

"Большинство наших лучших долгосрочных климатических записей получены из Гренландии и Антарктиды. Не так уж и мало найти ледяные пятна, которые сохранялись в течение столь длительного периода времени в более низких широтах внутреннего континента", - добавил МакВети.

