Исследователи провели 4000 компьютерных симуляций, чтобы изучить, как постепенная потеря льда влияет на магматические очаги, погребенные под ледяным щитом Антарктиды.

Таяние льда в Антарктиде может спровоцировать извержения вулканов под огромным ледяным щитом континента, создавая медленную, но опасную обратную связь, предупреждают ученые.

Новое исследование предполагает, что таяние ледяного щита Антарктиды, вызванное климатическим кризисом, может усилить вулканическую активность под поверхностью. Об этом пишет The Independen.

Отмечается, что в Антарктиде находится более 100 вулканов, многие из которых скрыты под ледяным щитом, особенно вдоль западного побережья. Хотя некоторые из этих вулканов возвышаются надо льдом, многие из них погребены глубоко под ним, что затрудняет их обнаружение и изучение.

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Исследователи провели 4000 компьютерных симуляций, чтобы изучить, как постепенная потеря льда влияет на магматические очаги, погребенные под ледяным щитом Антарктиды.

Результаты показали, что по мере таяния льда он снимает давление на породы под ним, позволяя сжатой магме расширяться. Этот процесс увеличивает давление на стенки магматических очагов, потенциально вызывая вулканические извержения.

Когда лед тает, давление на поверхность падает, позволяя газам, растворенным в магме, выходить наружу - как при открытии бутылки с газировкой. Этот выброс газа создает давление в магматической камере, увеличивая вероятность извержения.

Хотя эти извержения происходят под поверхностью и могут быть не видны, они могут иметь значительные последствия. Тепло от подледниковых вулканических извержений может ускорить таяние глубоко под поверхностью, ослабляя ледяной покров и потенциально приводя к дальнейшей вулканической активности.

Ученые предупредили что этот процесс может создать медленную обратную связь: таяние льда снижает поверхностное давление, что приводит к большему количеству вулканических извержений, которые, в свою очередь, выделяют тепло, ускоряющее таяние льда. В исследовании сказано:

"Извержения под ледяным покровом могут усилить таяние, усугубляя проблемы, уже вызванные повышением глобальной температуры".

Исследование предполагает, что этот механизм обратной связи действует на протяжении столетий, то есть эффекты могут сохраняться, даже если человечество резко сократит выбросы парниковых газов. Исторические данные указывают на то, что подобные процессы могли происходить во время последнего ледникового периода, когда ледяной покров Антарктиды был намного толще.

Ученые отметили медленный темп этих изменений, но оны вызывают опасения относительно долгосрочной стабильности Антарктиды и последствий для уровня мирового океана. Ледяной покров континента уже является основным фактором повышения уровня моря, а возросшая вулканическая активность может усугубить проблему.

Исследование таяния льдов в Антарктиде

Вокруг Антарктиды усиливаются штормы из-за потери морского льда, который ученые описывают как "сдвиг, не похожий ни на что за последнее столетие". По их словам, такое изменение может оказать огромное влияние на климат.

В новом исследовании Национального океанографического центра Великобритании, который опубликован в журнале Nature, был изучен рекордно низкий уровень морского льда в Антарктике зимой 2023 года.

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