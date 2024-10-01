В этом году швейцарские ледники потеряли 2,5% своего объема.

В 2024 году таяние ледников в Швейцарии превысит средний показатель, чему способствовало жаркое лето.

Как пишет Reuters, в текущем году швейцарские ледники таяли со скоростью выше средней, этому способствовало изнурительно жаркое лето.

По данным мониторингового ресурса GLAMOS, ранее в этом году гляциологи радовались обильным зимним и весенним снегопадам в Альпах. Специалисты надеялись, что это станет сигналом к прекращению значительных многолетних восходов или даже прекращению ледовых потерь. Однако в августе ученые зафиксировали рекордные потери льда по всей стране - в этом летнем месяце средняя температура была на несколько градусов выше нуля даже на станции Юнгфрауйох на высоте 3571 метр, расположенной над ледником Алеч.

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В целом, как сообщил GLAMOS, в этом году швейцарские ледники потеряли 2,5% своего объема, что превышает средний показатель последнего десятилетия.

"Меня беспокоит то, что, несмотря на идеальный год для ледников, с богатой снегом зимой и достаточно прохладной и дождливой весной, этого все равно было недостаточно. Если тенденция, которую мы наблюдали в этом году, сохранится, то это станет катастрофой для швейцарских ледников", - сказал Маттиас Хусс, директор GLAMOS.

Одним из факторов, ускоривших потери льда в этом году, стала пыль из Сахары. Она придает ледяным покровам коричневый или розовый оттенок, что подавляет их способность отражать солнечный свет.

На фотографиях, опубликованных Хуссом в социальных сетях, видны грязные ручьи, которые идут сквозь такие тонкие ледяные покровы, что сквозь них проступают камни и гравий.

"Более половины ледников в Альпах находятся в Швейцарии, где из-за изменения климата температура растет примерно вдвое по сравнению со средним мировым показателем. На прошлой неделе правительство Швейцарии одобрило пересмотр участков своей границы с Италией, поскольку таяние ледяных хребтов между двумя странами изменило водоразделы, которые фиксируют границу", - пишет Reuters.

Если выбросы парниковых газов продолжат расти, ожидается, что ледники Альп потеряют более 80% своей нынешней массы к 2100 году.

"Ранее в этом году главный суд по правам человека в Европе постановил, что Швейцария не прилагает усилий для сдерживания последствий изменения климата. Правительство Швейцарии это отрицает", - отмечает издание.

Границу между Италией и Швейцарией изменят из-за таяния ледников

Как сообщал УНИАН, Италия и Швейцария собираются "перерисовать" часть общей государственной границы из-за таяния льда. В частности, Федеральный совет Швейцарии одобрил соглашение, которое приведет к изменению карты. В то же время, в Италии продолжается процесс окончательного согласования корректировки границы, и после подписания изменение будет ратифицировано.

Суть в том, что общая граница пересекает альпийские вершины, но таяние ледников сместило границу, которая была определена исторически. Это связано с тем, что в ряде мест альпийская граница определяется водоразделом или хребтовыми линиями ледников, но по мере их таяния они могут перемещаться, смещая границу вместе с собой.

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