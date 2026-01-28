Гуляют по заснеженным чащам: ученые показали обитателей Чернобыльского заповедника (фото)

Ученые отметили, что присутствие животных - лучшее подтверждение того, что заповедник восстанавливается.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике специалисты зафиксировали в заснеженных чащах различных животных, среди которых – лошади Пржевальского, волки и лоси.

Об этом рассказал директор заповедника Денис Нестеров. "Зимой территория Чернобыльского заповедника щедра на особые встречи: лоси, лошади Пржевальского, лисы, волки, олени. Снег открывает то, что обычно скрыто от посторонних глаз, и позволяет увидеть жизнь дикой природы без прикрас", - написал Нестеров в Facebook.

Он обнародовал соответствующие фото, на которых можно увидеть всех животных, которых он называет. В частности, редкие лошади, лоси, олени, лисы "гуляют" по заснеженным чащам и чувствуют себя комфортно в зоне отчуждения.

По словам директора, для него присутствие животных - лучшее подтверждение того, что заповедник "живет, дышит и восстанавливается".

"Каждая такая встреча (с животным - УНИАН) - это напоминание, ради чего мы работаем каждый день", - подчеркнул Нестеров.

Напомним, на днях во время патрулирования территории Чернобыльского заповедника специалисты Корогодского природоохранного научно-исследовательского отделения, находящегося в юго-западной части зоны отчуждения, встретили стадо одичавших коров. Сейчас стадо насчитывает 12 голов, среди которых 6 взрослых коров и 2 теленка. Несмотря на морозы, глубокий снег и ограниченную кормовую базу, животные находятся в хорошем физическом состоянии. Исследователи установили, что ночью к стаду почти вплотную приблизились четыре волка, однако животные оказались не такими уж и беззащитными. Один из быков даже пошел по волчьим следам, очевидно, чтобы продемонстрировать свою силу.

