Остается загадкой: возле Чернобыля зафиксировали хитрого хищника

Специалист заповедника сфотографировал волка по дороге на работу.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали волка за прогулкой по лесу. О хищнике рассказали в заповеднике и обнародовали интересные кадры.

Как отмечается, сколько бы ни собирали фактов о волке, столько же в нем остается неизвестного. Поведение этого умного, хитрого, любознательного, выносливого и социального хищника можно изучать бесконечно, но он всегда будет оставлять место для загадки.

"Как и на этой фотографии: одинокий это волк или часть стаи? Он на кого-то охотится или настороженно оглядывается на подозрительный звук? А может, сероман просто устал и остановился на мгновение передохнуть..." - говорится в объяснении исследователей.

Видео дня

Несколько кадров, сделанных специалистом по дороге на работу, еще раз подтверждают, что Чернобыльский заповедник – по-настоящему уникальное место, где дикая природа является частью повседневной реальности.

Лошади Пржевальского в Чернобыльском заповеднике

Недавно на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника зафиксировали лошадь Пржевальского, которая "гуляла" по колено в снегу.

По словам исследователей, лошадей Пржевальского не испугать ни снегами, ни морозами, ни метелями. Современные лошади Пржевальского – потомки диких скакунов из полупустынь Монголии, где резкие перепады температур являются привычным явлением, а источники воды нужно искать.

Специалисты заверили, что на территории Чернобыльского заповедника корма для копытных в изобилии.

