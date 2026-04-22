На дне озера подросток нашел слиток золота стоимостью 18 500 долларов: развязка поразила всех

Власти Баварии поставили точку в загадочном деле о сокровище стоимостью в тысячи долларов.

Обычное купание в озере Кенигсзее в Германии закончилось для 16-летнего парня невероятной находкой, которая изменила его жизнь. Как сообщает Daily Galaxy, подросток во время плавания обнаружил на дне настоящий золотой слиток.

Находка произошла, когда парень заметил металлическое отражение под прозрачной водой на глубине около двух метров.

Стало известно, что он самостоятельно достал предмет на берег и сразу передал его правоохранителям, как того требует закон о ценных находках.

Экспертиза подтвердила, что находка – это золотой слиток весом 500 граммов с серийным номером и узнаваемыми отметками.

Как отмечает The Guardian, оценочная стоимость клада на момент обнаружения составляла около $18 500.

На металле четко сохранилась надпись "Degussa Fine Gold 999.9". По словам Вольфганга Вжесньока-Россбаха, генерального директора Немецкого предприятия по разделению золота и серебра.:

"Судя по внешнему виду, вероятно, его отлили между 1990 и 2005 годами".

Полиция тщательно проверила базы данных похищенных вещей, однако никаких совпадений не нашла.

Как говорится в публикации издания Aargauer Zeitung, следователи полагались на серийный номер, но он не помог найти владельца.

"Если кража действительно имела место, виновный мог не быть экспертом по золоту", – добавил директор.

В течение шести месяцев власти ждали, заявит ли кто-нибудь свои права на золото, но никто не появился.

Согласно немецкому законодательству, если владелец не установлен в течение полугода, имущество переходит тому, кто его нашел. В результате правоохранители официально передали слиток подростку.

Отмечается, что тайна того, как золото оказалось на дне озера, так и осталась неразгаданной. Дело закрыли за отсутствием доказательств какого-либо преступления.

