По словам эксперта, особенно уязвимы крупные виды рыб, на популяцию которых влияет, в частности, их длительный период жизни.

В украинских реках все реже можно увидеть гигантских рыб, которые еще столетие назад были обычными обитателями водоемов. Из-за плотин, загрязнения воды и массового вылова многие виды оказались на грани исчезновения или уже почти исчезли.

Ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь объяснила в комментарии УНИАН, почему крупные рыбы не могут восстановить свои популяции и какие виды сегодня находятся под наибольшей угрозой.

Вымирающие виды рыб в Украине – почему их становится меньше

По словам ученой, проблема исчезновения больше всего коснулась именно осетровых и отдельных крупных пресноводных видов. Дело в том, что им жизненно важно мигрировать из моря в пресные воды для нереста, однако из-за плотин они часто не могут добраться до мест размножения.

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Она отметила, что подобная ситуация сложилась на Днепре и Дону, и даже разрушение отдельных плотин, в частности после подрыва Каховской ГЭС, не решило проблему полностью, поскольку большинство нерестилищ все равно остаются недоступными для рыб.

Так, именно из-за того, что осетр - в Красной книге, для его сохранения сегодня активно применяют искусственное воспроизводство популяций.

Отдельно Куцоконь рассказала про вымирающие виды Украины среди пресноводных рыб, в частности сомов. По ее словам, основной проблемой для них стал перелов и охота на крупнейшие экземпляры:

"Сейчас рыбаки и подводные охотники могут легко находить зимовальные ямы и вылавливать самых крупных сомов – в таких условиях эти рыбы часто не успевают дорасти до своих размеров".

Как пояснила ихтиолог, несмотря на то, сколько живут сомы, истории об особях, якобы способных убить человека, сегодня в значительной степени преувеличены, поскольку рыб столь больших размеров осталось очень мало.

Рыбы в Красной книге Украины – другие редкие виды

Среди фактически исчезнувших видов в Украине эксперт назвала рыбу-шипу – представителя осетровых, которая на международном уровне все еще имеет статус вида "на грани исчезновения", но на самом деле уже долгое время не фиксировалась.

Сложной остается и ситуация с мареной днепровской, которая сейчас находится под угрозой исчезновения. По словам ученой, относительно стабильная популяция этого вида сохранилась только в бассейнах Припяти и Десны:

"Если говорить о других видах марены, то ситуация лучше, хотя они довольно капризны и занесены в Красную книгу Украины".

В то же время она отметила, что карась обыкновенный также "присоединился" к спискам рыбы в Красной книге, но вместо него реки заполонил карась серебристый, который был завезен в Украину несколько десятков лет назад.

Также, по словам Куцоконь, сложилась непростая ситуация с подустом и слизом европейским, поскольку они очень чувствительны к качеству воды и уровню кислорода.

Впрочем, она подчеркнула, что в Украине есть горные и равнинные реки, и если, например, некоторые виды перестали встречаться в равнинной части, это не означает, что они исчезли в целом, ведь в горных реках условия для них могут оставаться более благоприятными:

"Мы вносим этот вид в Красную книгу, потому что ему в равнинной части Украины плохо, но местные рыбаки в Карпатах, например, будут удивляться, потому что у них эта рыба есть".

Как подытожила ученый, если говорить о бассейне Днепра, более-менее стабильная популяция подуста и слижа сейчас есть в Десне, а в других местах они очень редки.

Ранее мы писали, какая самая большая рыба в мире и в Украине.

справка Юлия Куцоконь Ихтиолог, заведующая отделом фауны и систематики позвоночных Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины. Специализируется на изучении ихтиофауны малых и средних рек, а также чужеродных и редких видов рыб в Украине. Кандидат биологических наук (ихтиология), старший научный сотрудник.

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