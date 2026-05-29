Эксперт назвала самых крупных рыб в мире и в Украине.

В мире существуют рыбы, размеры которых могут поражать не меньше, чем крупнейшие наземные животные. Некоторые из них обитают только в океанах, другие – встречаются в пресных водоемах, а отдельные виды встречаются даже в Украине.

Ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь рассказала в комментарии УНИАН, какие самые крупные рыбы в мире и в Украине, а также каких размеров они могут достигать

Какая самая большая рыба в мире – морские и пресноводные гиганты

По словам ученой, самая большая рыба в море – это китовая акула. Она не обитает в территориальных водах Украины и не заходит в Черное море, поскольку это океанический вид, распространенный в тропических и субтропических водах.

К тому же этот вид питается преимущественно планктоном, поэтому держится тех участков океана, где его больше всего, то есть в теплых водах.

Среди других крупных морских рыб, по словам ихтиолога, также преобладают акулы. Например, гигантская акула может достигать 12 метров в длину, а известная большая белая акула, которая считается одной из самых опасных хищных рыб, вырастает примерно до шести метров.

Отдельного внимания заслуживает самая большая рыба на планете с костным скелетом – в этом контексте, по словам эксперта, впечатляет рыба-луна:

"Хотя ее длина не слишком велика (около 3–4 метров), она имеет очень необычную округлую форму и может весить до двух тонн".

Эта рыба обитает вблизи побережий океанов и встречается даже в умеренных широтах.

Еще одним необычным морским гигантом Куцоконь назвала короля сельди. Его лентообразное тело может достигать 11 метров в длину, хотя вес относительно небольшой – около 270 килограммов.

А вот самая большая рыба в мире, обитающая в пресных водах, – это гигантский пресноводный хвостокол, который обитает в реках Индокитая (Юго-Восточной Азии). Как отметила специалистка, этот скат может вырастать до четырех метров в длину, а вес отдельных особей достигал 300 килограммов.

Какая самая большая рыба в Украине – самые известные виды

Если же говорить о крупных рыбах, которые встречаются в Украине, то одной из самых известных является белуга. При этом ученый подчеркнула, что этот вид в настоящее время находится под угрозой исчезновения:

"Это проходная рыба: часть жизни она проводит в море, а для нереста заходит в реки. Считается, что белуга может жить до 100 лет и способна вырастать до пяти метров".

В то же время, по ее словам, существуют упоминания об особях длиной до девяти метров и весом до двух тонн, однако такие данные не имеют достаточного документального подтверждения.

Говоря о том, какая самая большая рыба сейчас обитает в украинских пресноводных водоемах, Куцоконь, в частности, выделила сома:

"Он может достигать более двух метров в длину, но из-за удлиненной формы тела его масса значительно меньше, чем у некоторых других крупных рыб – до 100 кг".

Для сравнения, ихтиолог отметила, что пятиметровая белуга может весить около тонны.

Она также добавила, что в мире сомы преимущественно распространены в тропических и субтропических пресноводных водоемах и имеют большое количество видов. В Украине же самым известным является именно сом обыкновенный, хотя встречаются и некоторые чужеродные виды, которые уже смогли прижиться.

Какой вид рыбы самый крупный из исчезнувших

Одним из самых известных относительно недавно исчезнувших видов Куцоконь назвала китайского веслоноса – крупную рыбу, которая ранее обитала в реке Янцзы.

"Его уже давно не фиксировали, поэтому в 2022 году Международный союз охраны природы официально признал этот вид вымершим", – пояснила ученый.

справка Юлия Куцоконь Ихтиолог, заведующая отделом фауны и систематики позвоночных Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины. Специализируется на изучении ихтиофауны малых и средних рек, а также чужеродных и редких видов рыб в Украине. Кандидат биологических наук (ихтиология), старший научный сотрудник.

