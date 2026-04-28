Почему большинство людей не развивается: ответ Абрахама Маслоу

Известный психолог однажды раскрыл секрет, который мешает нам на пути к самореализации.

Каждый человек ежедневно сталкивается с дилеммой, которая определяет его будущее – шаг в неизвестность или бегство в безопасность, пишет Parade, ссылаясь на исследования и труды одного из самых влиятельных психологов XX века Абрахама Маслоу.

Маслоу, который был сыном иммигрантов из Киева, посвятил жизнь изучению того, как люди достигают вершины своего потенциала. Согласно его теории, путь к успеху лежит через постоянное преодоление собственного страха.

"В любой момент у нас есть два варианта: сделать шаг вперед в развитие или вернуться в безопасность", – утверждает популярная интерпретация учения психолога.

По его тогдашнему мнению, большинство людей выбирает именно второй вариант, поскольку зона комфорта дарит иллюзию стабильности. Однако именно этот "безопасный" выбор часто становится ловушкой, мешающей раскрыть полный потенциал.

В своей книге "К психологии бытия" Маслоу подробно описывает эту внутреннюю борьбу:

"Каждый человек имеет в себе обе силы. Одна группа цепляется за безопасность и оборону из-за страха, склонна к регрессу, держась за прошлое... Другой набор сил толкает его вперед к целостности Я и уникальности Я".

По имеющимся данным, лишь небольшой процент людей достигает подлинной самореализации. Причина, как считал Маслоу, заключается в том, что развитие требует риска. Хотя оставаться дома или на привычной работе может казаться правильным решением, иногда это просто способ "позволить жизни проходить мимо вас".

