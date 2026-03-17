Плывет 25 лет без дозаправки: что делает USS Abraham Lincoln уникальным

Авианосец США оснащён ядерными двигателями и мощной авиацией и может годами не заходить в порты для дозаправки.

Авианосец USS Abraham Lincoln, который сейчас участвует в войне США и Израиля против Ирана, остается ключевым элементом глобальной безопасности, несмотря на свой солидный возраст. Этот 100-тысячетонный гигант спроектирован для непрерывной службы в течение пяти десятилетий в самых сложных условиях. Информационный портал Wion проанализировал уникальные инженерные решения американского флота.

Официальные источники ВМС США подтверждают, что секрет долголетия корабля заключается в стратегическом планировании и ядерной энергии, пишет издание. Два ядерных реактора Westinghouse A4W обеспечивают основную движущую силу. Системы генерируют колоссальные 260 000 лошадиных сил на валу. Такая мощность позволяет авианосцу годами не заходить в порты для "подзарядки" более 25 лет.

Такая невероятная автономность позволяет авианосцу мгновенно изменить курс: он развертывается в любой точке мира за считанные дни. Ядерные реакторы позволяют экипажу сосредоточиться на боевых задачах, а не на логистике топлива.

Четыре года в доке: масштабная модернизация "Линкольна"

Когда авианосец отмечает 25 лет службы, он проходит через "экватор". Корабль становится на обязательную дозаправку и комплексный капитальный ремонт (RCOH). Официальные представители флота отмечают, что во время последней модернизации "Линкольн" провел в сухом доке Вирджинии почти 49 месяцев, хотя инженеры работали круглосуточно.

Специалисты безопасно удалили отработанное ядерное топливо из реакторов судна. Его заменили на свежий уран, и теперь энергии хватит еще на 25 лет боевого дежурства. Одновременно подрядчики оборонного ведомства полностью перебрали "нервную систему" авианосца. Они проложили тысячи километров новых электрических кабелей. Также установили современные радарные комплексы и полностью обновили полетную палубу.

11 миллионов литров топлива и невидимая авиация

Авианосец "Линкольн" – это плавучий город и склад одновременно. Хотя судно приводится в движение атомной энергией, его самолетам требуется топливо. Корабль перевозит более 11 миллионов литров авиационного топлива. Этот запас обеспечивает работу истребителей и вертолетов, и весь объем топлива идет исключительно на нужды авиагруппы.

Сегодня палуба "Линкольна" адаптирована к современным вызовам. Корабль регулярно обновляет свои паровые катапульты. Они запускают в небо высокотехнологичную группу истребителей-невидимок F-35C. Наряду с ними работают проверенные F/A-18 Super Hornet. Такая комбинация позволяет выполнять до 130 ударных миссий в сутки.

5600 моряков против соленой воды и ржавчины

Поддерживать такую махину в рабочем состоянии – это ежедневный подвиг. На борту находится 5600 моряков, которые работают без выходных. Океанская соль безжалостна к металлу, поэтому экипаж ежедневно проводит удаление ржавчины и механический ремонт прямо в море: чистят корпус и красят переборки.

Кстати, корпус судна изготовлен из высокопрочной стали. Его вес в загруженном состоянии достигает 100 000 тонн. Конструкторы рассчитали каждый сантиметр металла, чтобы он выдерживал коррозию десятилетиями. Официальные источники отмечают, что регулярные структурные оценки гарантируют целостность каркаса даже во время сильных штормов.

Параллельно с физической работой продолжается борьба за цифровое превосходство. Специалисты регулярно обновляют программное обеспечение, чтобы старые бортовые системы оставались совместимыми с новым вооружением. Пятьдесят лет инженерных разработок гарантируют: USS Abraham Lincoln еще долго будет служить армии США, заключает издание.

Что еще интересного известно о USS Abraham Lincoln

Этот авианосец имеет уникальную "зонтичную защиту" радаров. Четыре плоские радарные панели излучают электромагнитные волны во всех направлениях одновременно. Такой купол функционирует как защитный барьер, который мгновенно обнаруживает более 100 потенциальных угроз одновременно.

Кроме того, USS Abraham Lincoln впечатляет своими размерами. Площадь его полетной палубы превышает площадь Белого дома. Длина корабля составляет 332,8 метра – почти равна длине Эйфелевой башни, положенной горизонтально. Общая площадь операционной зоны превышает 18 тысяч квадратных метров.

Также существует опасение относительно возможной попытки Ирана потопить авианосец USS Abraham Lincoln, что стало бы для них значительным политическим успехом. Хотя это лишь теоретическая возможность, иранские военно-морские силы имеют опыт проведения учений с использованием роев скоростных катеров и беспилотников-камикадзе.

