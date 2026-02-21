Больше Белого дома: каких размеров палуба авианосца USS Abraham Lincoln

USS Abraham Lincoln имеет палубу большей площади, чем Белый дом, и экипаж в 5,6 тысяч человек.

Полетная палуба американского авианосца USS Abraham Lincoln впечатляет своими масштабами – ее площадь составляет около 4,5 акра, что почти в четыре раза больше площади резиденции Белый дом, которая занимает примерно 1,2 акра, пишет Wionews.

Длина корабля достигает 332,8 метра – это почти как положить горизонтально Эйфелева башня. Ширина полетной палубы в самой широкой точке составляет 76,8 метра, что позволяет одновременно парковать самолеты и осуществлять взлеты и посадки. Общая площадь операционной зоны превышает 18 тысяч квадратных метров.

При полной загрузке корабль имеет водоизмещение более 104 тысяч тонн и может развивать скорость более 30 узлов. Авианосец способен нести до 90 самолетов и вертолетов, среди которых истребители F/A-18 Super Hornet и F-35C Lightning II.

Видео дня

На борту установлены четыре паровые катапульты C-13, которые разгоняют 30-тонный самолет до 265 км/ч всего за две секунды. Благодаря этому корабль может запускать по одному самолету каждые 20 секунд в дневное время.

Экипаж авианосца насчитывает около 5680 человек – это как население небольшого города. Ежедневно на борту готовят до 18 тысяч приемов пищи.

Сердцем корабля являются два ядерных реактора Westinghouse A4W, которые обеспечивают практически неограниченную дальность плавания – до 25 лет без перезаправки. Стоимость современных авианосцев такого класса оценивается примерно в 13 миллиардов долларов, что делает их одними из самых дорогих военных активов в мире.

Вас также могут заинтересовать новости: