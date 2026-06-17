Как стирать полотенца с уксусом, чтобы они стали мягкими, как в отеле

Обычный белый уксус может помочь избавиться от затхлого запаха и жесткости ткани, а также вернуть полотенцам ощущение новизны.

Многие хозяйки сталкиваются с проблемой, когда полотенца после многократных стирок становятся жесткими, теряют свежесть и начинают неприятно пахнуть. Эксперты по уходу за текстилем утверждают, что решить эту проблему поможет обычный белый дистиллированный уксус, пишет Southern Living.

По словам соучредительницы компании по производству полотенец Лиз Айхгольц, естественная кислотность уксуса помогает растворять остатки стирального порошка и кондиционеров для белья, устранять минеральные отложения от жесткой воды и бороться с бактериями, вызывающими неприятный запах.

Специалисты объясняют, что со временем в волокнах ткани накапливаются остатки моющих средств и минералы, из-за чего полотенца становятся грубыми на ощупь. Специалист по профессиональной химчистке Закари Позняк отмечает, что так называемая "кислотная стирка" позволяет удалить эти накопления и вернуть ткани естественную мягкость.

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Кроме того, уксус помогает устранить плесень, грибок и бактерии, которые могут появляться во влажных полотенцах и вызывать затхлый запах.

Как правильно стирать полотенца с уксусом

Для этой процедуры понадобятся только полотенца, стиральная машина и белый дистиллированный уксус.

1. Загрузите полотенца в барабан, не переполняя его.

2. Добавьте от 60 до 120 мл уксуса в отсек для кондиционера.

3. Запустите цикл стирки в тёплой или горячей воде без порошка и кондиционера.

4. При необходимости проведите повторную стирку, добавив около 120 мл пищевой соды для дополнительного устранения запахов.

5. Тщательно высушите полотенца после завершения стирки.

Эксперты советуют использовать уксус каждый раз, когда полотенца начинают терять пушистость или появляется затхлый запах. Регулярная чистка поможет дольше сохранить их мягкость и свежесть.

Как избежать неприятного запаха

Специалисты также рекомендуют:

не оставлять влажные полотенца в стиральной машине;

хранить их в сухом и хорошо проветриваемом месте;

не перегружать стиральную машину во время стирки.

Такие простые правила помогут сохранить полотенца мягкими, свежими и приятными на ощупь даже после многих циклов стирки.

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