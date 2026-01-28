Ученые разбили красные скалы и обнаружили там нечто удивительное: что они там нашли

В течение десятилетий палеонтологи считали богатые железом среды плохими кандидатами для окаменения.

Под тихими сельскохозяйственными угодьями в Новом Южном Уэльсе исследователи наткнулись на место, которое противоречит научным ожиданиям. Об этом пишет dailygalaxy.

Интересно, что в слоях темно-красной, богатой железом породы, долгое время остававшейся незамеченной охотниками за окаменелостями, скрывалось нечто, чего никто не ожидал.

Расколов, казалось бы, обычные камни, ученые обнаружили окаменелости поразительной точности: мягкие ткани, внутренние органы, даже детали клеток. Все это сбереглось в породе, которая когда-то считалась неспособной к такой сохранности.

Тропический лес, застывший в ржавчине

Важно, что уровень сохранности окаменелостей в Макгратс-Флэт поразителен. Исследователи обнаружили не только кости или раковины, но и мягкие ткани: паучьи волоски, глаза насекомых, внутренние органы и даже пигментные клетки. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Gondwana Research, эти структуры сохранились благодаря ультратонким частицам, всего 0,005 миллиметра в поперечнике, составляющим железистый бетон. Эти частицы заполнили ткани с такой детализацией, что можно было наблюдать даже нервные клетки.

Мэтью МакКарри, Тара Джокич и Патрик Смит из Научно-исследовательского института Австралийского музея возглавили анализ этого места. Их исследование подчеркнуло редкость такой сохранности наземных организмов, которые гораздо реже окаменевают таким образом по сравнению с морскими организмами.

Переосмысление процесса окаменения

Интересно, что в течение десятилетий палеонтологи считали богатые железом среды плохими кандидатами для окаменения. Эти условия обычно ассоциировались с полосчатыми железистыми отложениями из обедненных кислородом океанов Земли, датируемыми 2,5 миллиардами лет назад. В более поздние геологические периоды считалось, что железо разрушает органический материал из-за своих окислительных свойств.

Но Макгратс-Флэт рассказывает другую историю. По данным команды Научно-исследовательского института Австралийского музея, это место образовалось в условиях теплого, влажного тропического леса. Авторы добавили:

"Кислые грунтовые воды переносили растворенное железо под землю, пока не достигли речной системы со старицей. Там железо осаждалось в толще воды в виде ультратонкого осадка оксигидроксида железа, быстро покрывая мертвые организмы на дне озера и воспроизводя их мягкие ткани до клеточного уровня, и все это в железе".

Отмечается, что это открытие показывает, что железо, отнюдь не являясь разрушительным агентом, может быть мощным средством для окаменения при определенных условиях. И эти условия могли существовать в большем количестве мест, чем считалось ранее.

Исследователи считают, что выяснение того, как образовалось это место, может послужить своего рода "путеводителем" для поиска подобных мест скопления ископаемых по всему миру. Изучая места с преобладанием базальта, старыми руслами рек и низким содержанием серы, ученые могут обнаружить больше скрытых ископаемых, заключенных в железистом бетоне.

