Как борода формирует образ мужчины - объясняют исследователи

Волосы на лице у мужчин являются эволюционной чертой, которая сформировалась не из практических соображений, а как инструмент социальной коммуникации.

Доктор философии Сэм Гольдштейн в колонке для Psychology Today рассказывает историю мужчины, который решил пройти курс лазерной эпиляции лица, потому что устал от ежедневного бритья. Реакция окружающих была показательной, ведь некоторые восприняли это как "потерю достоинства". Такая эмоциональная реакция хорошо демонстрирует, насколько глубоко борода укоренилась в представлениях о маскулинности.

По сравнению с приматами, мы потеряли шерсть, оставив ее только на отдельных участках тела. Борода же отличается тем, что растет в зоне максимальной видимости. Это наталкивает на мысль, что ее функция никогда не была сугубо практической.

С научной точки зрения, борода служит эволюционным сигналом. Исследования показывают, что в историческом контексте она ассоциировалась со зрелостью, статусом и доминированием среди мужчин. Более длинная и густая борода могла визуально "увеличивать" человека - как физически, так и психологически, предоставляя конкурентное преимущество. Кроме того, для женщин мужская борода могла быть маркером половой зрелости и биологической пригодности партнера.

Как только биологическая черта закрепляется, ее значение начинает формировать культура. В разные эпохи и в разных обществах борода символизировала силу, святость, бунт, интеллект, опасность или, наоборот, небрежность. Даже сейчас бритье может ассоциироваться с конформизмом и "аккуратностью", тогда как борода - с нонконформизмом, зрелостью или сопротивлением нормам. В то же время одни и те же волосы могут восприниматься как брутальные в одной культуре и как неопрятные - в другой.

Несмотря на то, что борода давно не влияет на выживание, она по-прежнему имеет значение, ведь люди остаются социальными существами. Мы постоянно "считываем" лица других, а борода меняет это восприятие, способна как смягчать черты, так и усиливать ощущение силы и дистанции.

