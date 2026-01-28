Древние люди в Китае были значительно умнее, чем считалось: что узнали археологи

Одним из ключевых открытий стал каменный инструмент с рукояткой.

Обнаружение сложных доисторических орудий труда на археологическом памятнике в Китае заставляет ученых пересмотреть устоявшиеся представления об эволюции человека.

Как пишет The Independent, раскопки археологов в районе водохранилища Даньцзянкоу показали, что предки человека использовали технологически развитые каменные орудия еще 160–72 тыс. лет назад. Это был период, когда на территории Китая одновременно существовали несколько видов крупных гомининов – в частности Homo longi, Homo juluensis, а возможно, и Homo sapiens.

Полученные данные противоречат распространенному в науке мнению, что древние люди Восточной Азии долгое время пользовались простыми и консервативными каменными технологиями, в отличие от жителей Африки и Западной Европы.

Видео дня

"На протяжении десятилетий считалось, что гоминины в Африке и Западной Европе демонстрировали значительный технологический прогресс, тогда как в Восточной Азии преобладали примитивные традиции обработки камня", – отметила руководитель экспедиции Шися Ян.

Одним из ключевых открытий стал каменный инструмент с рукоятью – самое древнее на сегодняшний день подтвержденное свидетельство использования сложных (композитных) орудий в Восточной Азии. Такие инструменты сочетали каменную часть с деревянной или другой основой, что требовало сложного планирования, технических навыков и понимания принципов эффективности орудия.

"Их наличие свидетельствует о высоком уровне поведенческой гибкости и изобретательности гомининов Сигоу", – пояснил один из авторов исследования, ученый Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Цзянь-Пин Юэ.

Открытие также подтверждает рост разнообразия видов древних предков человека в Китае в течение примерно 90 тыс. лет. Некоторые из этих видов имели большой объем мозга, что создавало биологическую основу для сложного поведения и технологий.

По словам директора Австралийского исследовательского центра эволюции человека при Университете Гриффита Майкла Петраглиа, анализ материалов, найденных в районе Даньцзянкоу, показывает, что местные жители использовали сложные методы изготовления мелких отщепов и орудий, которые применялись для широкого спектра задач.

"Эти технологические стратегии, вероятно, играли решающую роль в приспособлении гомининов к изменчивым природным условиям, которые характеризовали Восточную Азию в течение этого периода", – подчеркнул он.

Исследование свидетельствует, что ранние человеческие популяции в Китае обладали когнитивными и техническими способностями, сопоставимыми с их современниками в Африке и Европе.

"Новые данные из Сигоу и других памятников показывают, что древние технологии в Китае включали подготовленные ядра, инновационные ретушированные орудия и даже крупные режущие инструменты. Это указывает на значительно более богатый и сложный технологический ландшафт, чем считалось ранее", - подытожила Шися Ян.

Другие новости науки

Напомним, исследователи идентифицировали наскальное искусство в Индонезии возрастом около 68 тыс. лет. По словам ученых, это одно из древнейших известных проявлений человеческого творчества. В частности, наскальные изображения нашли в пещере на тропическом острове Сулавеси, что в центральной части Индонезии, к северо-востоку от Явы и Бали. Речь идет о красно-коричневых отпечатках человеческих рук, у части из которых пальцы намеренно удлинены или заострены. Судя по всему, отпечатки создавали путем распыления пигмента на руки, прижатые к стене пещеры. Интересно, что кончики некоторых пальцев сознательно модифицировали.

Вас также могут заинтересовать новости: