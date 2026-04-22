Туннели, коридоры и 'корпус': исследователи убеждены, что нашли Ноев ковчег

Георадар и тепловые исследования выявили полости, но ученые призывают не торопиться с выводами.

В горах Турции исследователи заявили о новых находках, которые, по их мнению, могут быть связаны с легендарным Ноевым ковчегом. Речь идет о подземных структурах, обнаруженных в формации Дурупинар вблизи горы Арарат, пишет Daily Mail.

Команда Noah's Ark Scans с помощью георадара зафиксировала сеть туннелей и полостей, которые, по их словам, образуют своеобразные "коридоры", ведущие к центральной камере. Исследователь Эндрю Джонс предполагает, что эта структура может соответствовать библейскому описанию ковчега с несколькими уровнями.

Дополнительные исследования с использованием инфракрасной термографии якобы указывают на наличие объекта, похожего по форме на корпус корабля, скрытого под землей. Также анализы почвы показали повышенное содержание калия, что может свидетельствовать об остатках разложившейся древесины.

Видео дня

Формацию Дурупинар открыли в 1948 году после оползней и сильных дождей. Она расположена примерно в 29 километрах от Арарата – места, которое в Библии упоминается как точка остановки ковчега после Великого потопа.

Несмотря на громкие заявления, научное сообщество относится к этой гипотезе скептически. Многие исследователи считают образование естественным геологическим явлением, а не остатками искусственной конструкции.

Впрочем, команда Noah's Ark Scans планирует продолжить исследования и даже рассматривает возможность бурения и запуска камер в подземные полости, чтобы получить прямые доказательства происхождения объекта.

