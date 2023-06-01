Как и любой бытовой прибор, тостер нуждается в правильном уходе.

Для многих тостер - вещь, без которой не обходится ни одно утро. Согласитесь, эта техника не раз вас выручала во время спешки на работу. Забросили хлеб, намазали джемом - и перекус к кофе готов. Но мало кто задумывается о том, что даже такой незамысловатый прибор нуждается в правильной эксплуатации. Признайтесь, вы можете месяцами не думать о том, нужно ли мыть тостер, до тех пор, пока оттуда не станет появляться запах гари. Как очистить тостер от нагара – рассказываем в этом материале.

Как почистить тостер - основные моменты

Если ваш тостер разбирается - поздравляем, вы счастливчик. Вам достаточно снять лоток для крошек, хорошо его помыть и протереть внутреннюю часть тостера салфеткой. Однако этот метод вам не поможет, если внутри есть нагар. В этом случае ваш незаменимый помощник - щетка для чистки тостера. Однако она есть не у всех, поэтому рассказываем о том, как почистить тостер в домашних условиях.

Для начала, разберемся, можно ли мыть тостер внутри? Ответ - нет. Как и многие электроприборы, его категорически запрещено погружать в воду или промывать под краном. Внутренняя часть тостера не изолирована, поэтому при контакте с водой он может испортиться.

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Как же тогда почистить тостер внутри от нагара? Если на дне есть съемный лоток, выньте его и помойте со средством для мытья посуды. Внутреннюю часть просто вытрите сухой тряпкой. Однако если тостер не разбирается, вам нужно перевернуть его и хорошенько потрусить, чтобы выпали крошки. Наверняка, от всех остатков хлеба вы не избавитесь, поэтому пройдитесь по внутренней части прибора зубной щеткой.

Еще один действенный способ, как почистить тостер внутри от пыли и нагара - соль:

засыпьте столько соли, чтобы до верха оставалось около сантиметра;

оберните тостер пищевой пленкой, чтобы закрыть отверстия для хлеба;

хорошенько встряхните тостер несколько раз - это нужно для того, чтобы соль отобрала от стенок все загрязнения;

высыпьте соль и прочистите тостер от ее остатков щеткой - так вы продлите жизнь своему тостеру и убережете его от появления коррозии.

Для любителей тостов с сырной начинкой рассказываем, как почистить тостер от сыра. Убедитесь, что тостер не включен в розетку, смешайте соду с небольшим (это очень важно) количеством воды и нанесите щеткой на места, где прилип сыр. Через 10-15 минут протрите это место салфеткой, и от сыра не останется и следа.

Как почистить тостер снаружи

Зачастую, главный враг наружной поверхности тостера - это пыль. Как мы знаем, самый простой способ, как почистить тостер от пыли - протереть его влажной салфеткой или тряпкой. Но сначала убедитесь, что устройство выключено из сети и полностью остыло. Технику безопасности никто не отменял.

Если ваш тостер из металла, не советуем чистить его жесткими мочалками или скребками - царапины вашу кухню не украсят. К тому же, в них будет скапливаться грязь.

Как часто нужно чистить тостер

Регулярность - наше все. Чем чаще вы используете тостер, тем лучше и чаще придется его чистить. Чтобы ваш тостер сиял чистотой и при эксплуатации не пах горелым, его нужно чистить каждую неделю. Один-два раза в неделю обязательно вынимайте нижний лоток и избавляйтесь от хлебных крошек. Так вы значительно облегчите себе жизнь, ведь большой нагар просто не успеет образоваться. "Основательную" чистку с использованием описаных выше советов достаточно проводить один раз в месяц.

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