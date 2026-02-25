Почему забивается раковина на кухне: сантехники назвали привычки, которые разрушают трубы

Эксперты советуют владельцам домов избегать слива жиров, масел, смазок и твердых веществ в раковину.

Во время работы на кухне люди имеют привычки, которые со временем могут разрушить ваши трубы. Эксперт по сантехнике рассказал, о чем именно идет речь, и объяснил, какие продукты нельзя выбрасывать в раковину, пишет Real Simple.

Слив жира в канализацию

"Самая главная кухонная привычка, которую люди должны изменить, чтобы защитить свою сантехнику, - это слив в канализацию кухонной мойки всего, кроме остатков пищи. Жир - это худшее вещество, которое можно выливать в канализацию. Как только он остынет, он прилипает к внутренним стенкам канализации и затвердевает. Со временем этот затвердевший жир уменьшает диаметр канализационной трубы", - объяснил мастер-сантехник Аарон Адамс.

В то же время люди думают, что если разбавить жир водой, то все будет хорошо, но это не так.

"Кулинарный жир, растворенный в горячей воде, все равно остается жиром и все равно вреден для ваших стоков", - подчеркнула эксперт по сантехнике и системам отопления Меган Дозер.

Такие жировые засоры могут быть очень трудными для очистки даже для профессиональных сантехников.

"В общем, мы советуем владельцам домов избегать сброса жиров, масел, смазок и твердых веществ (или FOGS) в канализацию, чтобы она работала бесперебойно. Просто соскребите тарелки в мусорное ведро перед тем, как их мыть, и дайте жиру остыть, а затем выбросьте его, вместо того чтобы выливать в канализацию. Эта бесплатная привычка может сэкономить тысячи", - посоветовал Адамс.

Слишком много вещей под раковиной

По словам сантехников, весь беспорядок под раковиной вреден для нее.

"Часто кухонный кран или его трубопроводы могут протекать, и иногда эта вода видна только внутри шкафа под краном. Если трудно увидеть внутреннюю часть дна или боков шкафа, вы можете не замечать утечку в течение недель или месяцев. Мы видели, как небольшие капли воды приводили к замене шкафа и пола", - рассказал Адамс.

Однако если вы не уверены, какие предметы под мойкой стоит выбросить, начните с пустых или старых средств для уборки.

Перегрузка мусоросборника

"Когда речь заходит о том, что можно выбрасывать в мусоросборник, большинство людей считают различные продукты исключительно хорошими или плохими. Но дело больше в количестве, чем в качестве продукта. Даже цитрусовые кожуры и кубики льда, которые используются для освежения канализации, становятся вредными, если выбросить их слишком много одновременно", - объяснила Дозер.

В качестве примера она привела использованную кофейную гущу.

"Хотя небольшое количество кофейной гущи, попадающей в канализацию или мусоросборник, не вызовет никаких проблем, регулярный ее сброс может привести к засорению. Кофейная гуща не разлагается в канализации, а сгущается, превращаясь в бетонный шлам", - сказала эксперт.

Очистка засоров с помощью пищевой соды и уксуса

Адамс отметил, что такой способ очистки раковины является еще одной привычкой, от которой стоит отказаться.

"Не полагайтесь на эту комбинацию чистящих средств, если вы хотите получить что-то большее, чем блестящую раковину", - призвал он.

Вместо этого сантехник советует использовать вантуз, трос для прочистки труб или подобный инструмент для устранения незначительных засоров.

Использование кипятка для промывки раковины

"Мытье жирных кастрюль горячей водой - это хорошая привычка, которую одобряют сантехники, поскольку она помогает расплавить остатки жира и пропустить их через трубы, вместо того чтобы они прилипали к стенкам, но температура воды имеет ключевое значение. Она должна быть горячей, но не кипящей. Как только вы начинаете использовать кипящую воду, вы превращаете полезную привычку в вредную, которая разрушает вашу сантехнику", - подчеркнула Дозер.

По словам экспертов, слишком горячая вода может быть безопасной для металлических труб, однако она вредна для резиновых уплотнителей, которые используются в большинстве кухонных систем слива.

Недостаточное использование моющего средства для посуды

"Попытки минимизировать использование моющего средства для посуды могут казаться хорошими с точки зрения экономии денег или бережного отношения к окружающей среде, но использование слишком малого количества на самом деле означает более жирные трубы. Даже если вы вытираете жир с кастрюль и тарелок перед мытьем, все равно некоторое количество жира попадает в канализацию, а использование теплой воды и достаточного количества моющего средства для посуды предотвращает прилипание жира к внутренней поверхности труб и накопление других загрязнений", - отметила Дозер.

Другие советы экспертов

