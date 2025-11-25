Отваривание лишает овощи вкуса и питательных веществ.

Многие не любят брокколи и цветную капусту. А все потому, что во время отваривания они теряют вкус. Но можно воспользоваться советом известной британской кулинарной писательницы и шеф-повара Мерри Берри и не отваривать их. О том, как вкусно приготовить эти два вида капусты, пишет Mirror.

Как рассказала автор статьи Анджела Патроне, секрет приготовления этих двух овощей по методу Мэри Берри заключается в жарке их на оливковом масле.

"Если сделать замену вареным овощам, это быстро готовится и получается очень вкусно. Приготовленные таким образом брокколи и цветная капуста также сохраняют приятную хрусткость", - цитирует репортер известного шеф-повара.

В материале отмечается, что в результате варки брокколи и цветная капуста лишаются естественного вкуса и становятся пресными или даже горькими. Также овощи получаются влажными и менее питательными, поскольку много их витаминов забирает вода.

А тем временем жареные на сильном огне брокколи и цветная капуста карамелизируют свои природные сахара, что приводит к гораздо более привлекательному ореховому или пикантному вкусу, пишет Патроне.

Она заверила, что сама попробовала приготовить по рецепту Мэри Берри и убедилась, что цветная капуста и брокколи получаются хрустящими, вкуснее и даже, по мнению автора статьи, полезнее, "поскольку жарка помогает сохранить больше питательных веществ".

"Я даже считаю, что этот способ приготовления лучше, чем запекание в духовке с лимонным соком, чесноком и пармезаном", - пояснила она.

Ингредиенты

Полголовки брокколи

Полголовки цветной капусты

Одна мелко нарезанная луковица

Два измельченных зубчика чеснока

Одна столовая ложка жидкого меда

Соль и перец

Оливковое масло

Способ приготовления

Нарезать цветную капусту и брокколи на мелкие соцветия, удалив листья и стебли. Измельчить лук и чеснок. Разогреть в большой сковороде немного масла, положить в нее лук и обжаривать его две-три минуты на сильном огне. Добавить на сковороду брокколи, цветную капусту и чеснок и обжаривать их еще несколько минут, пока они не начнут приобретать золотистый оттенок. На этом этапе, возможно, придется долить масла, чтобы овощи не подгорели. Закрыть сковороду крышкой, уменьшить огонь и оставить все тушить на медленном огне в течение 15 минут. Снять крышку и дать испариться воде, пока овощи не размякли совсем. Они должны остаться немного хрустящими. Полить овощи медом и приправить солью и перцем.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить вкусный рассыпчатый рис. По словам шеф-повара и автора книги "Семейный тайский ресторан" Арнольда Майнта, промывание риса перед варкой - один из важнейших шагов, ведь вода очищает крупу не только от примесей, но и вымывает лишние крахмалы.

