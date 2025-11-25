Многие не любят брокколи и цветную капусту. А все потому, что во время отваривания они теряют вкус. Но можно воспользоваться советом известной британской кулинарной писательницы и шеф-повара Мерри Берри и не отваривать их. О том, как вкусно приготовить эти два вида капусты, пишет Mirror.
Как рассказала автор статьи Анджела Патроне, секрет приготовления этих двух овощей по методу Мэри Берри заключается в жарке их на оливковом масле.
"Если сделать замену вареным овощам, это быстро готовится и получается очень вкусно. Приготовленные таким образом брокколи и цветная капуста также сохраняют приятную хрусткость", - цитирует репортер известного шеф-повара.
В материале отмечается, что в результате варки брокколи и цветная капуста лишаются естественного вкуса и становятся пресными или даже горькими. Также овощи получаются влажными и менее питательными, поскольку много их витаминов забирает вода.
А тем временем жареные на сильном огне брокколи и цветная капуста карамелизируют свои природные сахара, что приводит к гораздо более привлекательному ореховому или пикантному вкусу, пишет Патроне.
Она заверила, что сама попробовала приготовить по рецепту Мэри Берри и убедилась, что цветная капуста и брокколи получаются хрустящими, вкуснее и даже, по мнению автора статьи, полезнее, "поскольку жарка помогает сохранить больше питательных веществ".
"Я даже считаю, что этот способ приготовления лучше, чем запекание в духовке с лимонным соком, чесноком и пармезаном", - пояснила она.
Ингредиенты
- Полголовки брокколи
- Полголовки цветной капусты
- Одна мелко нарезанная луковица
- Два измельченных зубчика чеснока
- Одна столовая ложка жидкого меда
- Соль и перец
- Оливковое масло
Способ приготовления
- Нарезать цветную капусту и брокколи на мелкие соцветия, удалив листья и стебли.
- Измельчить лук и чеснок.
- Разогреть в большой сковороде немного масла, положить в нее лук и обжаривать его две-три минуты на сильном огне.
- Добавить на сковороду брокколи, цветную капусту и чеснок и обжаривать их еще несколько минут, пока они не начнут приобретать золотистый оттенок. На этом этапе, возможно, придется долить масла, чтобы овощи не подгорели.
- Закрыть сковороду крышкой, уменьшить огонь и оставить все тушить на медленном огне в течение 15 минут.
- Снять крышку и дать испариться воде, пока овощи не размякли совсем. Они должны остаться немного хрустящими.
- Полить овощи медом и приправить солью и перцем.
Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить вкусный рассыпчатый рис. По словам шеф-повара и автора книги "Семейный тайский ресторан" Арнольда Майнта, промывание риса перед варкой - один из важнейших шагов, ведь вода очищает крупу не только от примесей, но и вымывает лишние крахмалы.