Tesla и Ford разобрали китайские электромобили, чтобы понять их секрет, и были потрясены

Они хотели понять, как китайским автомобилям удаётся быть такими дешёвыми.

Китайские электромобили в последние годы захватывают всё больше внимания – их становится всё больше на дорогах по всему миру. Это неизбежно вызвало любопытство у конкурентов. Поэтому команды Tesla и Ford разобрали китайские электромобили по деталям, чтобы разобраться, как они устроены и за счёт чего стоят так дёшево.

Когда они внимательнее изучили эти набирающие популярность китайские электромобили, они были потрясены тем, что обнаружили, пишет Supercar Blondie.

Кажется, дороги практически в каждом уголке планеты заполнены китайскими электромобилями. Это справедливо для таких далёких друг от друга регионов, как Южная Америка и Европа. Судя по недавним поставкам автомобилей BYD, к этой тенденции может присоединиться и Австралия.

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США остаются исключением из этого правила, хотя многие сомневаются, что это продлится долго. При таком росте интереса вполне понятно, что конкуренты захотели выяснить, в чём секрет.

Ford захотел разобраться в этих автомобилях

Генеральный директор Ford Джим Фарли признался, что лично разбирал как Tesla, так и китайские электромобили. Он находился в период переосмысления – хотел понять, почему электромобили его компании обходятся в производстве дороже.

"Когда мы разобрали их, то были потрясены тем, что нашли", – рассказал Фарли в подкасте Office Hours: Business Edition. Он добавил: "За последние два года я дважды ездил в Китай – это были настоящие откровения. Я езжу на Xiaomi. Мы перевезли его из Шанхая в Чикаго, и я уже шесть месяцев не расстаюсь с ним".

Он осознал, что между производственной эффективностью и философией проектирования существуют огромные различия. Это побудило его создать в рамках Ford новое подразделение – Model E – для развития инноваций в сфере электромобилей. В 2024 году оно принесло Ford убыток в 5 миллиардов долларов, однако Фарли это предвидел.

"Моё кредо – браться за самые сложные проблемы как можно быстрее и делать это публично, потому что так их решаешь быстрее", – заявил он.

Tesla тоже провела собственное расследование

Любопытство к китайским электромобилям проявила не только Ford – Tesla тоже делала выводы. Джон Макнил, занимавший пост президента Tesla с 2015 по 2018 год, рассказал о том, что компания узнала от своих международных конкурентов.

Компания разобрала китайский электромобиль в период работы над Model 3 и Model Y.

"Китайские инженеры очень дисциплинированно подходят к повторному использованию деталей под капотом, которых покупатель не видит, – и таким образом экономят немало денег", – отметил Макнил.

Говоря о BYD, он пояснил, что мотор стеклоочистителя и тепловые насосы у них одинаковы во всех автомобилях.

Это привело к тому, что Model Y и Model 3 стали использовать около 75 процентов одинаковых деталей – включая ручки дверей и кнопки. В результате снизились производственные затраты, что сделало автомобили дешевле и для покупателей.

У конкурентов есть чему поучиться.

Ранее УНИАН сообщал, что из Lego построили рабочую копию гиперкара за 5 млн долларов.

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