5 электромобилей с большим запасом хода, чем у Tesla Model 3

Среди них есть пикап, седан и внедорожник.

Tesla Model 3 считается одним из самых популярных электромобилей в мире. Относительно доступная цена и солидный запас хода в 363 мили по оценке EPA сделали ее настоящим хитом продаж. Впрочем, Model 3 – далеко не рекордсмен по автономности, и на рынке есть автомобили, которые едут значительно дальше, пишет SlashGear.

Так называемая "зарядная тревога" – страх остаться без заряда вдали от розетки – до сих пор сдерживает многих от перехода на электропривод.

Метод тестирования EPA не отражает реальных условий езды – скоростное шоссе, температура воздуха и стиль вождения могут существенно влиять на фактический запас хода. Впрочем, сравнивать автомобили между собой по этому показателю все равно корректно.

Ниже – пять электромобилей, которые официально превосходят Tesla Model 3 по запасу хода.

Mercedes-Benz EQS450+ – 390 миль

Немецкий седан дебютировал в 2022 году и сразу поразил запасом хода и роскошью. В версии 2025 года Mercedes увеличил аккумулятор до 118 кВт·ч и улучшил рекуперативное торможение – благодаря чему запас хода вырос до 390 миль по EPA. В реальных тестах AutoGuide зафиксировал даже 417 миль на одном заряде – редкий случай, когда электромобиль превышает официальные показатели.

Rivian R1T Dual – 420 миль

Электропикап Rivian в комплектации Dual с аккумулятором Max получил оценку EPA в 420 миль. Впрочем, в реальных тестах Motor Trend зафиксировал лишь 340 миль – существенная разница. К тому же цена вопроса: если Model 3 Premium стоит от $42 490, то R1T Dual Max обойдется в $86 990. Зато вы получаете полноценный электрический пикап.

Cadillac Escalade iQ – 465 миль

Огромный внедорожник с батареей на 205 кВт·ч и заявленным запасом хода 465 миль. Несмотря на массивные габариты, в реальных тестах Motor Trend зафиксировал 415 миль – впечатляющий результат для автомобиля такого размера. Два электродвигателя развивают 750 л.с. и разгоняют Escalade до 100 км/ч за 4,5 секунды. Цена – от $130 000.

Chevrolet Silverado EV Work Truck – 493 мили

Электрическая версия культового пикапа Silverado в базовой рабочей комплектации с аккумулятором Max Range получила оценку EPA в 493 мили. В тестах Edmunds зафиксировал и вовсе невероятные 539 миль – значительно больше официального показателя. Аккумулятор мощностью 205 кВт·ч доступен также в версиях LT и Trail Boss.

Lucid Air Grand Touring – 516 миль

Абсолютный рекордсмен списка – премиальный седан из Аризоны с оценкой EPA в 516 миль на стандартных 19-дюймовых дисках. Это самый большой официальный запас хода среди всех электромобилей на рынке. В реальных тестах Car and Driver зафиксировал 410 миль – что вдвое больше, чем показатели некоторых конкурентов. Впрочем, удовольствие стоит более $110 000.

