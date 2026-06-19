Новый рекорд скорости: из Lego построили рабочую копию гиперкара за 5 млн долларов

Полноразмерная копия гиперкара собрана из 327 906 деталей Lego.

Компания Lego совместно со шведским автопроизводителем Koenigsegg построила полноразмерную копию 1625-сильного гиперкара Sadair’s Spear. Об этом пишет Motor1.

Отмечается, что копию гиперкара показали на знаменитом подъеме на холм в Гудвуде, где ежегодно проходит фестиваль Goodwood Festival of Speed. Во время этого фестиваля автоэнтузиасты со всего мира демонстрируют свои навыки вождения на эксклюзивных автомобилях.

За руль гиперкара из конструктора Lego посадили официального тест-пилота Koenigsegg Маркуса Лунда, который в 2025 году установил рекорд подъёма на холм в Гудвуде на настоящем Sadair's Spear. По слухам, стоимость настоящего гиперкара составляет около 5 млн долларов.

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Пилоту удалось развить скорость 111 км/ч, что более чем вдвое превышает предыдущий рекорд скорости для крупномасштабного транспортного средства из конструктора Lego Technic. Предыдущий рекорд принадлежал модели Lego McLaren P1, которая развила скорость почти 50 км/ч.

В издании рассказали, что полноразмерная копия гиперкара собрана из 327 906 деталей Lego и весит почти 1800 кг, что на 415 кг больше настоящего гиперкара. На проектирование и сборку автомобиля ушло более 9 400 рабочих часов, включая разработку механических функций. Особого внимания заслуживает режим "Ghost Mode", который одним нажатием кнопки одновременно открывает двери и капот.

Основатель и генеральный директор Koenigsegg Кристиан фон Кёнигсегг охарактеризовал сотрудничество с Lego как "воплощение общей страсти к инженерии". Лунд же заявил, что ощущения от вождения модели из конструктора Lego удивительно близки к вождению настоящего автомобиля.

Новый набор Lego Technic

Кроме того, фестиваль Goodwood Festival of Speed в этом году знаменует запуск нового набора Lego Technic "Koenigsegg Sadair’s Spear". Коммерческий набор будет содержать детали для сборки модели в масштабе 1:8. Набор включает 4 104 детали и имеет размеры 60 см в длину, 15 см в высоту и 28 см в ширину.

Одной из особенностей набора станет довольно точное воспроизведение двигателя V8 и функциональная девятиступенчатая секвентальная коробка передач, управляемая подрулевыми лепестками. Также масштабная модель получит режим "Ghost Mode", который при поднятии капота распахивает двери автомобиля. Крыша также съёмная, как и у настоящего автомобиля.

Набор поступит в продажу с 4 июля по цене 449,99 евро в Европе. Первые покупатели также смогут получить бесплатную модель рулевого колеса Sadair’s Spear из 228 деталей.

Самый большой набор Lego Star Wars в истории

Напомним, что в 2025 году компания Lego официально представила один из самых ожидаемых наборов для коллекционеров Star Wars Death Star - Ultimate Collector Series (75419). Новинка состоит из 9 023 деталей, что делает ее самым большим набором Lego во всей серии Star Wars.

В набор входит 38 минифигурок, среди которых Люк Скайуокер (в двух вариантах), Хан Соло, принцесса Лея, Дарт Вейдер, император Палпатин, а также дроиды. Отдельной "пасхалкой" стала минифигурка штурмовика в джакузи - отсылка к видеоиграм Lego Star Wars.

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