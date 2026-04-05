Прослужат до выхода на пенсию: названы 10 самых надежных электромобилей с пробегом

Лидер этого рейтинга также предлагает богатое оснащение и большой запас хода.

Электромобили становятся все популярнее, постепенно вытесняя традиционные автомобили с ДВС. Особенно актуальными полностью электрические модели становятся сейчас, когда цены на топливо продолжают стремительно расти во многих странах мира.

В WhatCar? определили самые надежные электрокроссоверы с пробегом. По словам экспертов, эти модели способны проехать сотни тысяч километров без серьезных поломок.

ТОП-10 самых надежных электрокроссоверов с пробегом:

Kia EV3 (2024 год - наше время) Renault Scenic (2024 год - наше время) Tesla Model Y (2022 год - наше время) BMW iX3 (с 2021 по 2025 год) Vauxhall Combo Life Electric (2022 год - наше время) Volvo EC40 (2021 год - наше время) Kia Soul EV (с 2020 по 2025 год) Mercedes-Benz EQA (2021 год - наше время) Hyundai Kona Electric (с 2018 по 2023 год) Kia E-Niro (с 2019 по 2022 год)

Kia EV3 признали самым надежным электрокроссовером с пробегом. Более того, в WhatCar? признали эту модель лучшим электрокроссовером 2026 года.

Эксперты отметили, что Kia EV3 предлагает отличное соотношение цены и качества, богатое оснащение и большой запас хода. Электрокроссовер в версии Long Range способен проехать до 604 км на одном заряде.

В издании подчеркнули, что ни один из участвовавших в опросе владельцев Kia EV3 не сообщил ни об одной поломке своего автомобиля. Благодаря этому модель опережает всех своих конкурентов.

Каким электромобилем больше всего недовольны владельцы

Напомним, что один из последних опросов J.D. Power показал, что многие владельцы электромобилей довольны своим выбором. Однако не все водители восторженно относятся к владению электрокаром.

Эксперты определили электромобиль, которым больше всего недовольны владельцы. У этой модели самый низкий уровень удовлетворенности среди водителей.

Согласно опросу, электрокроссовер Honda Prologue получил самый низкий общий балл по степени удовлетворенности среди владельцев - 623 балла, что значительно ниже среднего показателя по сегменту массового рынка (727 баллов).

