Американец купил электрокар Tesla без кузова за $2000: запас хода оказался неожиданным

Американец купил электромобиль Tesla Model 3 без кузова и большей части отделки интерьера всего за 2000 долларов. Он проверил, на что способен автомобиль в таком состоянии, пишет Electrek.

YouTube-блогер Ремми Эванс в одном из своих последних видео поделился, что однажды ему позвонил знакомый и рассказал, что на продажу выставлен электромобиль Tesla Model 3, который был упрощен почти до нуля. Предыдущий владелец купил авто за 6000–7000 долларов с намерением пересадить шасси электрокара в концепт-кар 1970-х годов, но от этого проекта позже отказались.

Эванс смог купить этот электромобиль всего за 2000 долларов и уехал с тем, что по сути представляет собой только ходовую часть - сиденья, руль, электромоторы, аккумуляторная батарея и дисплей, но без лобового стекла, кузовных панелей и ремней безопасности.

Блогер заменил штатные колеса и полностью зарядил батарею электромобиля, после чего он заметил, что дисплей показывает запас хода в 340 километров. Также на экране отображались 78 различных ошибок. Электромобиль ожидал наличия камер, датчиков и систем безопасности, которых больше нет.

Эванс соорудил импровизированный ремень безопасности из ремня с храповым механизмом и проехал на "обнаженном" электромобиле 25 минут по общественным дорогам. Затем мужчина устроил дрифт, покатался по бездорожью и перепрыгнул через грязевую преграду на участке своего друга.

Электромобиль выдержал все испытания, но возникла одна серьезная проблема - зарядка. Сперва блогер поехал к станции быстрой зарядки, но адаптер для зарядки не подошел.

Затем мужчина решил отпилить верхнюю часть зарядного адаптера, чтобы он подходил к станции. Удивительно, но это сработало.

Позже появилась новая проблема - быстрая зарядка по протоколу CCS может быть отключена в программном обеспечении авто. К счастью, более медленная зарядка осталась доступной. Полная зарядка батареи в обычном режиме занимает от 7 до 14 часов в зависимости от мощности.

Блогер избегал обновления программного обеспечения автомобиля, но электромобиль все же самостоятельно установил приложения Tesla. После этого на дисплее стали появляться уведомления о различных ошибках.

Несмотря на все трудности, электромобиль все еще пригоден к эксплуатации. Мужчина рассказал, что автомобиль способен ездить и действительно имеет неплохой запас хода.

С какими трудностями столкнулся блогер во время поездки на Tesla по Южной Америке

Ранее автор YouTube-канала Everyday Sandro отправился в поездку по Северной и Южной Америке на своем электрокроссовере Tesla Model X. Он рассказал, насколько эта поездка окажется трудной для полностью электрического авто.

К моменту прибытия в Чили блогер уже преодолел тысячи километров и посетил 14 стран. В отличие от предыдущих этапов путешествия, этот участок сопровождался новой проблемой - зимой в южном полушарии.

Во время остановки в национальном парке мужчина заметил, что за ночь холод разрядил аккумуляторную батарею, а его электромобиль перешел в режим низкого энергопотребления. С этим можно было справиться, но вскоре последовало более тревожное предупреждение: индикатор сигнализировал о низком уровне охлаждающей жидкости.

