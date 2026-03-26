Tesla Model 3 Performance против BMW i3: эксперты ответили, какой электромобиль лучше

Эти автомобили имеют разный запас хода.

Tesla выпускает один из самых популярных электромобилей в мире - Model 3, который предлагает отличное соотношение цены и качества, однако это не единственный конкурентоспособный электрокар на рынке. Об этом пишет USA Today.

Как отмечает издание, новый электромобиль немецкого производителя премиум-автомобилей BMW i3 2027 года может стать серьезным конкурентом доминирующей Model 3. В частности, i3 имеет многообещающие технические характеристики и большой потенциал в своем сегменте.

Чем эти два электромобиля отличаются друг от друга и какая модель имеет преимущество?

"Tesla изменила американский автомобильный ландшафт благодаря бестселлерам Model 3 и Y, доказав, что электромобили - это не только практичное средство передвижения, но и удовольствие от вождения", - подчеркивают в материале.

Комплектация Performance - лучший вариант для автолюбителей, которые хотят получить незабываемые впечатления от Model 3. Ее цена начинается от 54 990 долларов, что примерно соответствует ориентировочной стоимости BMW i3.

Известно, что Tesla Model 3 Performance может разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,9 секунды. Запас хода составляет почти 500 км. Model 3 Performance является очень быстрой для своего размера и сегмента.

"Кроме того, она имеет достаточный запас хода, чтобы избавить водителей от беспокойства по поводу дальности пробега, особенно с учетом огромной сети зарядных станций Supercharger от Tesla", - добавляют в публикации.

Несмотря на то, что BMW еще не опубликовала информацию о ценах на i3, стоимость более крупного электромобиля i4 стартует от 57 900 долларов. BMW i3 2027 года будет иметь мощность 463 лошадиных силы и максимальный запас хода 708 километров.

"Этот электромобиль ориентирован на водителя и разработан как электрический аналог популярного седана 3-й серии. Как и другие электромобили BMW, i3, как ожидается, будет иметь роскошный салон, оснащенный передовыми стандартными технологиями и функциями", - заверили в издании.

Также i3 будет иметь возможность сверхбыстрой зарядки постоянным током (DC) мощностью до 400 киловатт. Это значительно сократит среднее время зарядки электромобиля.

Tesla Model 3 против BMW i3: какой электромобиль лучше?

Model 3 и BMW i3 могут совпадать в некоторых аспектах, однако между этими небольшими электромобилями есть некоторые различия.

"Электромобили Tesla обладают уникальной скоростью в топовых комплектациях, и BMW, возможно, не сможет сравниться со временем разгона Model 3. С другой стороны, i3 имеет на 131 милю (208 км - УНИАН) больший максимальный пробег, чем Tesla Model 3 Performance, что делает электромобиль BMW лучшим выбором для водителей, которые хотят большего пробега", - отмечается в материале.

