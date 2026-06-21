Сколько человек нужно для управления бомбардировщиком B-52

Текущая версия B-52H эксплуатируется экипажем из пяти человек, но новая модернизация B-52J сократит его численность до четырех благодаря современным системам навигации и радиолокации.

Стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress в модификации B-52H требует экипажа из пяти человек. Самолет с огромной боевой нагрузкой требует слаженной работы пилотов, штурманов и специалистов по радиоэлектронной борьбе, пишет Wionews.

В состав экипажа входят командир самолета, второй пилот, штурман радиолокационных систем, штурман навигации и офицер радиоэлектронной борьбы. На верхней палубе экипаж управляет полётом и оборонительными системами самолёта. Офицер радиоэлектронной борьбы отвечает за использование систем подавления и защиты от ракет класса "земля-воздух".

На нижней палубе без окон работают навигаторы, которые определяют точные боевые координаты и контролируют доставку вооружения.

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Во время Холодной войны экипаж B-52 состоял из шести человек, включая хвостового стрелка, который управлял оборонительной пушкой. Однако в 1991 году эту должность ликвидировали, оставив хвостовую часть самолета без вооруженной защиты.

Модернизация B-52J сократит экипаж

В рамках программы модернизации Boeing B-52 Stratofortress до версии B-52J экипаж планируется сократить до четырёх человек.

Ожидается, что новые цифровые системы управления, сенсорные экраны и модернизированный радар AN/APQ-188 позволят одному офицеру выполнять сразу несколько функций – от навигации до целеуказания.

Модернизация B-52J оценивается в десятки миллиардов долларов и должна продлить срок службы стратегического бомбардировщика ещё на десятилетие.

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