Сколько на самом деле стоит час полета легендарного бомбардировщика B-52

Несмотря на свой солидный возраст, стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress по-прежнему остается одним из ключевых самолетов ВВС США.

Эксплуатация стратегического бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress обходится Военно-воздушным силам США примерно в 88 тысяч долларов за один час полета. В эту сумму входят расходы на топливо, техническое обслуживание, ремонт и логистическое обеспечение самолета, пишет Wionews.

Одной из главных статей расходов является топливо. Оснащенный восемью двигателями TF33, B-52 потребляет около 12,5 тысяч литров авиационного топлива в час полета. Из-за этого значительная часть средств тратится именно на обеспечение работы силовой установки.

Несмотря на высокую стоимость эксплуатации, B-52 остается самым дешевым тяжелым бомбардировщиком в составе американских ВВС. Для сравнения: час полета бомбардировщиков B-1 Lancer или малозаметного B-2 Spirit обходится более чем в 150 тысяч долларов.

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Дополнительные расходы связаны с возрастом самолета. Первые B-52 поступили на вооружение еще в 1950-х годах, поэтому поддержание их летной годности требует значительных усилий. По словам специалистов, после каждого часа полёта технический персонал тратит десятки часов на проверки и обслуживание самолёта.

Проблемой остается и поиск запасных частей. Поскольку производство многих компонентов давно прекращено, американские военные нередко используют детали со списанных самолетов, которые хранятся на специальных авиационных базах в пустыне Аризоны.

Чтобы сократить расходы, Пентагон реализует программу модернизации Commercial Engine Replacement Program (CERP). В её рамках старые двигатели TF33 планируется заменить современными Rolls-Royce F130. Ожидается, что это позволит сократить расход топлива примерно на 30%.

В настоящее время ВВС США имеют в своём распоряжении 76 действующих самолётов B-52. Несмотря на миллиардные расходы на их содержание, военное руководство считает этот самолёт незаменимым благодаря его способности перевозить до 31,7 тонны вооружения и выполнять стратегические миссии на больших расстояниях.

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