Главное в этом деле – никуда не торопиться.

Если вашей собаке трудно оставаться дома одной, или вы сами беспокоитесь о том, как она справляется с вашим отсутствием, эксперт по поведению собак предложил важные советы.

Как пишет Mirror, кинолог Уилл Атертон объяснил, как можно "вылечить" сепарационную тревогу – когда собака боится разлуки со своей семьей. "Предотвратить такую тревогу разлуки еще до ее начала – это одна из самых важных вещей, которую вы можете сделать", – сказал он. По словам эксперта, для этого нужно правильно и постепенно приучить маленького щенка к клетке. Он сказал, что если щенок учится, что клетка – это спокойное и безопасное место, где он может расслабиться самостоятельно, то он учится независимости.

"Он учится, что одиночество – это не то, из-за чего стоит паниковать, это просто нормальная часть жизни", – сказал он.

По его мнению, чрезмерная свобода питомца часто может со временем усугубить тревогу разлуки. Он считает, что когда собаки постоянно находятся с людьми, то они не могут внезапно оставаться наедине.

По словам эксперта, приучение к клетке основано на том, чтобы помочь собаке воспринимать клетку как безопасное и комфортное пространство. Он добавил, что нужно научить собаку ценить свою клетку.

"Почему бы нам не поработать над тем, чтобы наши собаки любили оставаться в одиночестве?" – сказал Уилл. Но какие шаги могут предпринять владельцы, чтобы помочь своим питомцам наслаждаться временем, проведенным в одиночестве в клетке?

Он берет надежную жевательную игрушку, наполняет ее лакомством или свежей едой, например мясным паштетом, и кладет в морозилку на ночь. За 10-15 минут до выхода из дома он кладет игрушку внутрь клетки и закрывает дверцу.

"Собака не может залезть в клетку, хотя и хочет. А когда вы открываете, она будет рада туда залезть", – сказал эксперт.

Приучение нужно превратить в рутину, делать спокойно и не спешить надолго оставлять собаку одну.

"Спокойно откройте дверцу клетки, позвольте собаке зайти в нее, прежде чем закрыть дверцу, и если вы выйдете, ваша собака научится радоваться, когда остается в одиночестве и занимается своим любимым делом", – посоветовал Уилл.

