Самая старая гостиница в мире работает уже 1300 лет, и ею управляет одна семья: где она находится

История отеля насчитывает немало драматических страниц.

В Японии продолжает работать отель " Нисияма Онсен Кейунка" (Nisiyama Onsen Keiunkan), который официально признан старейшим в мире. Заведение непрерывно функционирует более 1300 лет, а управляет им одна и та же семья на протяжении 52 поколений, пишет Mirror.

"Кейунка" основал в 705 году нашей эры японский аристократ Фудзивара Махито. Отель расположен в префектуре Яманаси, недалеко от знаменитой горы Фудзи. Добраться до него – не просто. На заключительном этапе путешествия гостей забирает специальный микроавтобус из одной из окрестных деревень.

Место для строительства выбрали не случайно: комплекс возвели в районе с термальными источниками. Благодаря этому каждая ванная комната в отеле имеет прямой доступ к природной горячей воде. Эту территорию намеренно не модернизировали в соответствии с современными стандартами, ведь владельцы стремились сохранить оригинальный исторический шарм здания.

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За более чем тринадцать веков существования заведения его история обогатилась драматическими эпизодами. В 1909 и 1916 годах там вспыхивали крупные пожары. В 1925 году на одно из зданий обрушилась огромная скала. А в 1982 году на комплекс обрушился мощный тайфун, из-за чего главное здание пришлось трижды переносить.

Согласно Книге рекордов Гиннеса, "Кейункан" является старейшей действующей гостиницей в мире. Кроме того, по определенным критериям этот комплекс считается и старейшим предприятием.

Мировой рекорд официально зафиксировали в 2011 году. Сразу после этого эта до сих пор уединённая и уютная местность обрела бешеную популярность среди путешественников.

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