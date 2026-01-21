Номера вместо камер: в Японии откроют люксовый отель в здании бывшей тюрьмы (фото)

Корпус для содержания заключенных переоборудовали в элегантный ресторан.

В Японии готовятся к открытию роскошного отеля в здании бывшей тюрьмы. Проект под названием HOSHINOYA Nara Prison примет первых гостей 25 июня 2026 года, а бронирование номеров стартует уже 20 января, пишет The Daily Mail.

Объект расположен в городе Нара, префектура Нара, и станет первым в Японии люксовым отелем, созданным на базе бывшего тюремного здания.

Как отмечается, отель будет предлагать 48 люксов, каждый из которых объединил от девяти до одиннадцати бывших одиночных камер. Номера разделены на отдельные зоны для сна, отдыха и приема пищи.

По информации на сайте отеля, одна ночь стоит в среднем от 200 до 250 долларов.

"Дизайн интерьеров призван создать атмосферу спокойного уединения – авторы проекта пытаются переосмыслить пространство, которое когда-то служило для изоляции, превратив его в место тишины и внутренней гармонии. В отделке сочетаются столетняя кирпичная кладка ручной работы и современные стальные конструкции", – сообщает СМИ.

Памятник эпохи Мэйдзи

Отель разместился в здании бывшей тюрьмы Нара – единственном уцелевшем сооружении из так называемых "Пяти больших тюрем", построенных в период Мэйдзи (1868–1912 годы). В 2017 году здание было внесено в перечень Национально важных культурных ценностей Японии.

Историческое сооружение из красного кирпича тщательно отреставрировали и переосмыслили, превратив его в роскошный гостиничный комплекс.

Параллельно с отелем 27 апреля 2026 года для посетителей откроется Музей бывшей тюрьмы Нара, цель которого – сохранить и передать историческое и архитектурное наследие этого места.

Таким образом, территория будет предлагать два формата: HOSHINOYA Nara Prison как люксовый отель для гостей с ночевкой и музей тюрьмы Нара – открытое общественное пространство для дневных посетителей. По мнению авторов проекта, это позволит сохранить доступность памятника для широкой публики.

Указанное здание было построено в 1908 году в рамках модернизации судебной системы Японии. Проект создал известный архитектор Кейдзиро Ямасита. Комплекс имеет характерную планировку с несколькими крыльями, расходящимися от центрального поста охраны, и основан на западной системе Хавиленда. Интересно, что эта структура стала символом современной пенитенциарной истории страны.

HOSHINOYA Nara Prison сохраняет ключевые архитектурные элементы – краснокирпичные фасады, стальные каркасы и радиальное расположение корпусов.

В то же время отель ориентирован на современные вкусы. Бывший тюремный корпус для содержания заключенных переоборудовали в элегантный ресторан, где гостям будут предлагать японско-французскую кухню, сочетающую западные кулинарные техники с традиционными японскими вкусами.

