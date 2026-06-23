Искусство может быть не только прекрасным, но и пугающе мрачным.

Искусство может вызывать самые разные эмоции: от восхищения до тревоги. Но некоторые произведения получаются настолько мрачными и неприятными, что десятилетиями не перестают тревожить зрителей. Рассмотрим самые жуткие картины в мире, пугающая атмосфера, символизм и загадочность которых породили множество разнообразных легенд и интерпретаций.

Самые страшные картины - шедевры, которые пугают до мурашек

Большинство из представленных картин объединяет не только зловещая атмосфера, но и глубокий символизм. Благодаря этому каждое из этих произведений оставляет пространство для самых разных трактовок и до сих пор вызывает живой интерес у любителей искусства.

"Полет ведьм", Франсиско Гойя (ок. 1797–1798)

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Эта картина входит в цикл из шести "ведьмовских" работ, сделанных известным испанским художником-реалистом Франсиско Гойей. В центре сцены в воздухе подвисли три ведьмы в высоких колпаках, а внизу двое крестьян в страхе: один падает и закрывает уши, другой пытается убежать, укутавшись в одеяло и складывая пальцы в защитный жест от дурного глаза (то, что мы знаем, как "дуля").

Все это является критикой народных предрассудков и религиозных преследований, которые Гойя видел вокруг себя. Так, например, колпаки ведьм напоминают католические митры, а осел возле крестьян считается универсальным символом глупости.

"Безумная Грета", Питер Брейгель (1562–1564)

Даже самые жуткие картины художников классической эпохи не передают ощущения ничтожности человеческой судьбы, как эта работа Брейгеля. Автор создал ее на фоне политических и религиозных потрясений в Нидерландах, отразив атмосферу насилия и хаоса своего времени.

Главная героиня, персонаж фламандского фольклора по имени Грета, ведет за собой отряд женщин на штурм ада. Несмотря на уже награбленные богатства, они продолжают искать новые сокровища. Картина стала аллегорией человеческой жадности, безумия и жестокости.

"Сатурн, пожирающий своих детей", Франсиско Гойя (1820–1823)

Одна из самых известных работ Гойи входит в цикл "Черные картины". Художник изобразил древнеримского бога Сатурна, который, боясь потерять власть, уничтожает собственных детей.

В отличие от античного мифа, где бог просто проглатывает младенцев, у Гойи Сатурн предстает обезумевшим существом, разрывающим тело жертвы. Этот образ считается отражением страха, безумия и темных сторон человеческой природы.

Самые страшные картины в мире - авторы и описания

Любопытно отметить, что самые жуткие картины обычно являются таковыми из-за прямых и тяжелых образов – разложения, насилия и смерти, показанных без прикрас. Именно эта откровенность в деталях делает сцены особенно правдоподобными и трудными для восприятия.

"Без названия", Здзислав Бексиньский

Польский художник Здзислав Бексиньский прославился сюрреалистическими и апокалиптическими образами. Он никогда не давал названий своим картинам, считая, что зритель должен самостоятельно находить в них смысл.

Большинство его работ посвящено темам смерти, разрушения и одиночества и часто считаются, как самые страшные картины в истории. Пережив ужасы Второй мировой войны, художник сделал мотивы гибели центральными в своем творчестве. Именно поэтому многие его полотна производят одновременно отталкивающее и завораживающее впечатление.

"Смерть", Янис Розенталь (1897)

Латвийский художник Янис Розенталь изобразил смерть не как чудовище, а как неизбежную часть жизни. На картине скорбящая мать прощается с умершим ребенком, а над ними возвышается фигура Смерти в белых одеждах.

Необычная композиция подчеркивает ее сверхъестественную природу: фигура кажется слишком высокой для окружающего пространства. Работа напоминает о тяжелой эпохе, когда детская смертность была крайне высокой, и заставляет задуматься о хрупкости человеческой жизни.

Но даже если самые страшные картины мира показались вам не такими уж пугающими, что точно не оставят вас равнодушными - так это лучшие фильмы ужасов 21 столетия по версии УНИАН.

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