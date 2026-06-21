Застал революцию 1848 года: эту черепаху признали самым старым наземным животным в мире

Жители острова Святой Елены считают Джонатана местной иконой.

Самец альдабрской черепахи по имени Джонатан вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самое пожилое наземное животное в мире. Он обитает на острове Святой Елены в Атлантическом океане, а его возраст составляет около 194 лет, пишет National Geographic.

По слухам, Джонатан вылупился на Сейшельских островах в 1832 году, а затем в 1882 году, уже будучи взрослой особью, попал на остров Святой Елены.

В издании отметили, что жители острова с гордостью восприняли признание Джонатана Книгой рекордов Гиннесса.

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"На протяжении многих поколений его считают местной иконой, он глубоко укоренился в идентичности острова и его коллективной памяти", - сказал Найджел Филлипс, губернатор острова Святой Елены.

Филлипс добавил, что международное признание лишь подтверждает то, что местные жители знают уже давно: Джонатан не только необычайно стар, но и весьма необычное животное.

В издании добавили, что Джонатан, несмотря на почтенный возраст, по-прежнему активный. Слепота затрудняет ему жизнь, но, по словам ветеринара Джо Холлинса, у него не пропали ни аппетит, ни половое влечение.

Также в издании рассказали, что одного из его любимых партнеров Джонатана - черепаху Фредерику, только спустя несколько лет после их знакомства определили как самца. Именно поэтому его позже переименовали в Фредерика.

Морская черепаха проплыла 24 тысячи километров

Ранее морская черепаха логгерхед (или Каретта-Каретта) по кличке Гюмуш преодолела ошеломляющие 24 тысячи км через Средиземное море. Это один из самых удивительных миграционных маршрутов, когда-либо зафиксированных для этого вида.

Гюмуш и другая черепаха Каретта-Каретта по кличке Алтын, были оснащены спутниковыми трекерами и выпущены в море в июле 2024 года недалеко от Анталии на средиземноморском побережье Турции. Это было сделано в рамках проекта по исследованию, мониторингу и сохранению морских черепах Экологической исследовательской ассоциации (EKAD).

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