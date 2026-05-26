500 черепах спасли Сахару от засухи после того, как там погибли все высаженные деревья

Их инстинкты помогли задержать дождевую воду и оживить семена в Сахаре.

Почва на большей части территории региона Сахель, к югу от Сахары, настолько сухая, что превращается в твердую корку. Температуры часто превышают 60 градусов Цельсия в течение дня, а ночью воздух резко остывает. В таких условиях дождевая вода больше не проникает в землю, а испаряется почти мгновенно, и семена больше не могут прорастать.

В 2021 году исследователи испробовали необычное решение: они выпустили 500 шпороносных черепах на деградированном участке у южной окраины Сахары. Этот вид, известный в науке как Centrochelys sulcata, идеально адаптирован к жизни в условиях экстремальной жары и засухи. Пять лет спустя спутниковые снимки зафиксировали зеленые пятна, разбросанные по песку, пишет Antena 3 CNN. Черепахи ничего не сажали.

Однако они сделали то, что умеют делать инстинктивно: вырыли норы.

Чем примечательно это поведение шпороносной черепахи

Шпороносная черепаха – это самая крупная сухопутная черепаха в мире и третья по величине на планете после галапагосской и альдабрской. Вес самцов может превышать 100 килограммов.

Однако не их размер изменил ландшафт, а привычка рыть глубокие норы, чтобы спастись от экстремальных температур. Туннели могут достигать 10–15 метров под землей и взламывать компактную корку почвы.

Как только эта корка трескается, дождевая вода начинает проникать в почву вместо того, чтобы стекать по поверхности. Земля удерживает влагу дольше, а семена, которые раньше оставались неактивными, начинают прорастать.

Эффект уже заметили в Сенегале, где организация S.O.S. (Save Our Sulcata) реализует программы разведения и реинтродукции черепах еще с 1992 года. Отчет Международного союза охраны природы (МСОП) показал, что в заповеднике Village des Tortues в Нофлайе содержалось более 300 особей, часть из которых позже выпустили на волю.

Как туннель превращается в маленький оазис

Черепахи не распространяют семена намеренно и не "высаживают" растительность. Однако разрыхленная земля вокруг входов в норы создает стабильный микроклимат, где влага сохраняется дольше.

Именно там начинают появляться первые растения. Впоследствии в более влажной почве заводятся насекомые и микроорганизмы, и экологическая цепочка начинает постепенно восстанавливаться.

Экологи называют таких животных "инженерами экосистем", поскольку они физически изменяют среду обитания так, что это помогает выживать другим видам.

Исследование, опубликованное в 2017 году в журнале Frontiers in Ecology and Evolution, подчеркнуло, что шпороносная черепаха обладает огромным потенциалом в этом направлении, особенно в полупустынных зонах, где вода и растительность крайне редки.

Без техники, ирригации или химикатов

Проект, запущенный в 2021 году, привлек международное внимание, однако попытки реинтродукции черепах в Сенегале начались задолго до этого. В некоторых отслеживаемых группах более 80% животных выжили на протяжении четырех лет.

Исследователи подчеркнули, что для посадки деревьев не применялась техника, системы ирригации или химическая обработка почвы. Единственным вмешательством стало возвращение коренного вида, который исчез из многих районов из-за охоты, интенсивного сельского хозяйства и чрезмерного выпаса скота.

Со временем растительность начала возвращаться на те участки, где раньше был только песок. Речь идет не о лесах, а о пятнах биоразнообразия, видимых даже из космоса, вокруг вырытых черепахами нор.

Пустыня не исчезнет за одну ночь

Однако ученые предупреждают, что черепахи не стали чудесным решением проблемы опустынивания Сахары. Регион Сахель страдает от засухи, климатических изменений, чрезмерного выпаса скота и фрагментации среды обитания.

Более того, сам вид, который сейчас помогает восстанавливать растительность, находится в опасности. МСОП относит шпороносную черепаху к видам, находящимся под угрозой исчезновения, а ее популяция стремительно сокращается на большей части естественного ареала.

Примерно 60% угроз связаны с уничтожением среды обитания, а остальные риски включают изменения климата, охоту и нелегальную торговлю экзотическими животными.

Исследователи отметили, что успех подобных проектов по-прежнему зависит от количества осадков, контроля за выпасом скота и методов долгосрочного управления земельными ресурсами. Тем не менее, эксперимент показал, насколько важной может быть роль одного-единственного вида в восстановлении практически разрушенной экосистемы.

