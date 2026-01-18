Маршрут в тысячи километров: ученые проследили за путешествием черепахи Каретта-Каретта

Черепаха по кличке Гюмуш проделала один из самых удивительных миграционных маршрутов, когда-либо наблюдавшихся среди этого вида.

Морская черепаха логгерхед (или Каретта-Каретта) по кличке Гюмуш преодолела ошеломляющие 24 тыс. км через Средиземное море - один из самых удивительных миграционных маршрутов, когда-либо зафиксированных для этого вида.

Гюмуш и другая черепаха Каретта-Каретта по кличке Алтын, были оснащены спутниковыми трекерами и выпущены в море в июле 2024 года недалеко от Анталии на средиземноморском побережье Турции. Как пишет Анадолу, это было сделано в рамках проекта по исследованию, мониторингу и сохранению морских черепах Экологической исследовательской ассоциации (EKAD).

В то время как Алтын следовал классическому маршруту вдоль ливийского побережья, Гюмуш выбрал совершенно неожиданный путь. Он покинул Анталию, пересек открытое море, задержался у греческих островов, достиг Сицилии и Италии, прежде чем направиться в залив Хаммамет в Тунисе.

Видео дня

Затем Гюмуш двинулся на запад вдоль побережья Северной Африки, пройдя мимо сектора Газа, египетского озера Бардавиль и Рас-эль-Бар, после чего сделал петлю и направился обратно к Сицилии.

Оттуда он продолжил движение на запад через Тирренское море, мимо Сардинии, вдоль Алжира и в Балеарское море. В настоящее время черепаха находится у берегов Торревьехи в Испании.

Как прокомментировал Онур Кандан из EKAD, Гюмуш нашел совершенно новый миграционный коридор в Средиземном море:

"Мы считаем, что это необычное поведение связано с повышением температуры поверхности моря - явным признаком изменения климата".

EKAD также отслеживает двух недавно помеченных черепах, Флору и Фауну, чьи маршруты охватывают обширные территории, включая Триполи, Мерсин, Грецию и Ибицу.

Издание отметило, что проект EKAD собирает важные данные для защиты исчезающих видов животных, поскольку потепление воды продолжает изменять традиционные миграционные модели в Средиземном море.

Другие новости о черепахах

Недавно ученые выяснили, что красноухие черепахи способны переживать эмоциональные состояния, подобные настроению. К такому выводу ученые пришли, провдя для 15 черепах тест на когнитивное возбуждение, который обычно применяется к людям и млекопитающим для выявления склонности к оптимизму или пессимизму.

Вас также могут заинтересовать новости: