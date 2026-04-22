С него льётся яд, а плоды могут убить: что это за ужасное дерево (видео)

Прозвище этого вида - "Дерево смерти" - говорит само за себя о его смертельной опасности. Об этом пишет discoverwildlife.

Отмечается, что манцинелловое дерево, произрастающее в Карибском бассейне, Флориде, на Багамах и в некоторых частях Центральной и Южной Америки, может достигать 15 метров в высоту, и каждая его часть содержит сильнодействующие токсины.

Если встать под его ветвями во время дождя, на коже появятся волдыри. Если втереть его сок в глаза, высока вероятность временной слепоты. Неудивительно, что оно считается самым ядовитым деревом в мире.

Однако, если съесть один из его маленьких плодов, похожих на яблоки, последствия будут еще хуже - в своем дневнике исследователь XVIII века Николас Крессуэлл писал:

"Это отвратительный яд. Мне говорили, что одного яблока достаточно, чтобы убить 20 человек".

По этой причине в наши дни манцинеллу часто помечают красным крестом или полосой, чтобы предупредить об опасности.

