І уровень опасности объявили во Львове: что происходит (инфографика)

Сегодня в городе будет относительно тепло, но ветреная погода.

Во Львове на сегодня, 14 апреля, введен повышенный уровень опасности из-за сильного ветра. О неблагоприятных погодных условиях предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 14 апреля утром и днем порывы юго-восточного ветра 15–20 м/с", – прогнозируют синоптики.

Также ветреная погода будет местами на территории Львовской области.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

14 апреля на Львовщине будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с, местами порывы достигать 15–20 м/с. Температура днем повысится до +13°...+18°.

Во Львове сегодня также ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер будет 7 – 12 м/с, утром и днем порывы усилятся до 15 – 20 м/с. Воздух прогреется до +15°...+17°. Видимость хорошая.

По данным синоптиков, в ближайшие дни на Львовщине ожидается больше солнца и тепла. Прогнозируется спокойная, преимущественно без осадков погода. Будет наблюдаться тенденция к повышению как ночных, так и дневных температур. Однако 17-18 апреля станет прохладнее – дневная температура снизится до +10°...+12°.

