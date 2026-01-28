Формула успеха от эксперта Гарварда: три качества, которые гарантируют вам работу

В ту минуту, когда вы приходите на собеседование или вступаете в новую должность, все вокруг начинают задавать себе три вопроса:
- Хорошо ли этот человек справится с работой?
- Рад ли он быть здесь?
- Сработаемся ли мы с ним?
Ваша задача – убедить интервьюера, менеджера и коллег, что ответ на все три вопроса – твердое "Да!", пишет карьерный консультант из Гарварда, работавшая с тысячами молодых специалистов, Горик Нг для CNBC.
Она знает: когда вы демонстрируете все три "C" [в оригинале] – Компетентность (competence), Вовлеченность (Commitment) и Совместимость (compatibility), – вы открываете новые возможности и ускоряете свою карьеру. Если вы не овладеете ими, вас будут обходить стороной при распределении проектов, повышении в должности и предложениях о работе.
По ее опыту, высокоуспешные люди делают следующее:
- 1. Демонстрируют компетентность
Компетентность означает, что вы можете выполнять свою работу полноценно, точно и своевременно, не требуя микроменеджмента и не подставляя других. Это значит найти баланс: не занижать планку, чтобы не выглядеть невеждой, но и не перегибать палку, чтобы не казаться самонадеянным.
Попробуйте:
- Брать ответственность. Не останавливайтесь на фразе "Что мне делать дальше? Помогите!". Поделитесь ходом своих мыслей, своим предложением или точкой зрения.
- Минимизировать ошибки. Не отправляйте первый черновик. Сначала перепроверьте работу на наличие опечаток, ошибок в расчетах и несоответствий в форматировании.
- Управлять ожиданиями. Не говорите "да", чтобы потом забыть об обещании. Делайте то, что сказали. А если не можете – сообщите плохие новости заранее.
Истинную компетентность бывает трудно измерить. Менеджеры часто полагаются на косвенные признаки: насколько быстро, по их мнению, вы продвигаетесь в проекте, насколько уверенно говорите на собраниях и как хорошо вы себя презентуете. Ваша реальная компетентность важна, но воспринимаемая компетентность может быть не менее значимой, особенно если ваши ежедневные результаты трудно оценить количественно.
Спросите себя: по сравнению с окружающими, особенно с теми, кто находится на моем уровне, выполняю ли я работу полно, тщательно и оперативно?
- 2. Показывают вовлеченность
Вовлеченность означает, что вы полностью присутствуете в моменте и жаждете помочь команде достичь целей, но не настолько навязчиво, чтобы заставлять других защищаться. Здесь тоже важен баланс: не выглядеть апатичным, но и не казаться угрозой для коллег.
Попробуйте:
- Быть в моменте. Перед встречами продумайте вопросы, которые вам могут задать, и приходите с готовой точкой зрения (или хотя бы с блокнотом для записей).
- Отвечать оперативно. Не ждите, пока закончите всю работу, чтобы сообщить об этом другим. Отвечайте как минимум так же быстро, как и окружающие (или предупреждайте, если вам нужно больше времени).
- Проявлять любопытство. Не говорите "нет", когда кто-то спрашивает, есть ли у вас вопросы. Поделитесь тем, что вы уже знаете, а затем задайте вопрос, на который нельзя легко найти ответ в интернете.
Восприятие и реальность не всегда совпадают. Мелочи, такие как опоздания, отстраненный взгляд во время видеозвонка, отказ от волонтерских задач, молчание на собраниях или медленные ответы на письма, могут заставить коллег усомниться в вашей преданности делу.
Спросите себя: по сравнению с окружающими, проявляю ли я инициативу и включенность в процесс?
- 3. Стремятся к совместимости
Совместимость означает, что людям комфортно с вами, и они хотят находиться рядом – при этом вы не выглядите неискренним и не пытаетесь слишком сильно понравиться. Не будьте пассивным, но и не ведите себя как притворщик.
Попробуйте:
- Строить отношения. Не просто делайте свою работу. Представляйтесь и проявляйте интерес к людям.
- Проявлять уважение. Не говорите что попало кому попало. Изучите негласную иерархию вашей новой команды и относитесь к вышестоящим с дополнительной долей серьезности.
- Изучать нормы. Не думайте, что стиль работы с прошлого места подойдет здесь. Проявите интерес к адаптации к тому, как работает эта команда.
Сложность с совместимостью в том, что она зависит от того, с кем вы находитесь, а также от их норм и бессознательных предубеждений. Людям нравятся те, кто похож на них, поэтому они склонны нанимать, общаться и продвигать тех, кто выглядит, говорит и имеет тот же бэкграунд и интересы, что и они.
Спросите себя: перенимаю ли я те модели поведения, которые кажутся мне естественными?
Рабочее место – это не равные условия игры
Для одних компетентность ожидаема по умолчанию, для других – ожидаема некомпетентность. В чьей-то вовлеченности никто не сомневается, а чью-то ставят под вопрос. Для кого-то совместимость естественна, для других – утомительна.
Если вы присоединяетесь к команде, где люди отличаются от вас – по расе, этнической принадлежности, социально-экономическому положению, полу, сексуальной ориентации, наличию инвалидности, религии, возрасту или темпераменту (интроверты/экстраверты), – ваша идентичность может влиять на то, как другие оценивают ваши "Три С".
Например, женщинам часто приходится балансировать, чтобы быть одновременно приятными и компетентными. Темнокожие сотрудники часто подвергаются более пристальному контролю на работе, чем белые. А людей с простыми для произношения именами, как правило, оценивают более позитивно, чем людей со сложными именами. Справедливо ли это? Нет. Нужна ли нам лучшая система? Да. Появится ли она к тому времени, как вы начнете работу? Вряд ли, считает автор.
Пока этот лучший мир не наступил, знание "Трех С" поможет вам диагностировать происходящее вокруг и вооружит инструментами, чтобы стать профессионалом, которым вы способны быть.
