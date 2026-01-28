Формула успеха от эксперта Гарварда: три качества, которые гарантируют вам работу

Если упустить хотя бы один из этих элементов, о повышении можно забыть.

В ту минуту, когда вы приходите на собеседование или вступаете в новую должность, все вокруг начинают задавать себе три вопроса:

Хорошо ли этот человек справится с работой?

Рад ли он быть здесь?

Сработаемся ли мы с ним?

Ваша задача – убедить интервьюера, менеджера и коллег, что ответ на все три вопроса – твердое "Да!", пишет карьерный консультант из Гарварда, работавшая с тысячами молодых специалистов, Горик Нг для CNBC.

Она знает: когда вы демонстрируете все три "C" [в оригинале] – Компетентность (competence), Вовлеченность (Commitment) и Совместимость (compatibility), – вы открываете новые возможности и ускоряете свою карьеру. Если вы не овладеете ими, вас будут обходить стороной при распределении проектов, повышении в должности и предложениях о работе.

По ее опыту, высокоуспешные люди делают следующее:

1. Демонстрируют компетентность

Компетентность означает, что вы можете выполнять свою работу полноценно, точно и своевременно, не требуя микроменеджмента и не подставляя других. Это значит найти баланс: не занижать планку, чтобы не выглядеть невеждой, но и не перегибать палку, чтобы не казаться самонадеянным.

Попробуйте:

Брать ответственность. Не останавливайтесь на фразе "Что мне делать дальше? Помогите!". Поделитесь ходом своих мыслей, своим предложением или точкой зрения.

Не останавливайтесь на фразе "Что мне делать дальше? Помогите!". Поделитесь ходом своих мыслей, своим предложением или точкой зрения. Минимизировать ошибки. Не отправляйте первый черновик. Сначала перепроверьте работу на наличие опечаток, ошибок в расчетах и несоответствий в форматировании.

Не отправляйте первый черновик. Сначала перепроверьте работу на наличие опечаток, ошибок в расчетах и несоответствий в форматировании. Управлять ожиданиями. Не говорите "да", чтобы потом забыть об обещании. Делайте то, что сказали. А если не можете – сообщите плохие новости заранее.

Истинную компетентность бывает трудно измерить. Менеджеры часто полагаются на косвенные признаки: насколько быстро, по их мнению, вы продвигаетесь в проекте, насколько уверенно говорите на собраниях и как хорошо вы себя презентуете. Ваша реальная компетентность важна, но воспринимаемая компетентность может быть не менее значимой, особенно если ваши ежедневные результаты трудно оценить количественно.

Спросите себя: по сравнению с окружающими, особенно с теми, кто находится на моем уровне, выполняю ли я работу полно, тщательно и оперативно?

2. Показывают вовлеченность

Вовлеченность означает, что вы полностью присутствуете в моменте и жаждете помочь команде достичь целей, но не настолько навязчиво, чтобы заставлять других защищаться. Здесь тоже важен баланс: не выглядеть апатичным, но и не казаться угрозой для коллег.

Попробуйте:

Быть в моменте. Перед встречами продумайте вопросы, которые вам могут задать, и приходите с готовой точкой зрения (или хотя бы с блокнотом для записей).

Перед встречами продумайте вопросы, которые вам могут задать, и приходите с готовой точкой зрения (или хотя бы с блокнотом для записей). Отвечать оперативно. Не ждите, пока закончите всю работу, чтобы сообщить об этом другим. Отвечайте как минимум так же быстро, как и окружающие (или предупреждайте, если вам нужно больше времени).

Не ждите, пока закончите всю работу, чтобы сообщить об этом другим. Отвечайте как минимум так же быстро, как и окружающие (или предупреждайте, если вам нужно больше времени). Проявлять любопытство. Не говорите "нет", когда кто-то спрашивает, есть ли у вас вопросы. Поделитесь тем, что вы уже знаете, а затем задайте вопрос, на который нельзя легко найти ответ в интернете.

Восприятие и реальность не всегда совпадают. Мелочи, такие как опоздания, отстраненный взгляд во время видеозвонка, отказ от волонтерских задач, молчание на собраниях или медленные ответы на письма, могут заставить коллег усомниться в вашей преданности делу.

Спросите себя: по сравнению с окружающими, проявляю ли я инициативу и включенность в процесс?

3. Стремятся к совместимости

Совместимость означает, что людям комфортно с вами, и они хотят находиться рядом – при этом вы не выглядите неискренним и не пытаетесь слишком сильно понравиться. Не будьте пассивным, но и не ведите себя как притворщик.

Попробуйте:

Строить отношения. Не просто делайте свою работу. Представляйтесь и проявляйте интерес к людям.

Не просто делайте свою работу. Представляйтесь и проявляйте интерес к людям. Проявлять уважение. Не говорите что попало кому попало. Изучите негласную иерархию вашей новой команды и относитесь к вышестоящим с дополнительной долей серьезности.

Не говорите что попало кому попало. Изучите негласную иерархию вашей новой команды и относитесь к вышестоящим с дополнительной долей серьезности. Изучать нормы. Не думайте, что стиль работы с прошлого места подойдет здесь. Проявите интерес к адаптации к тому, как работает эта команда.

Сложность с совместимостью в том, что она зависит от того, с кем вы находитесь, а также от их норм и бессознательных предубеждений. Людям нравятся те, кто похож на них, поэтому они склонны нанимать, общаться и продвигать тех, кто выглядит, говорит и имеет тот же бэкграунд и интересы, что и они.

Спросите себя: перенимаю ли я те модели поведения, которые кажутся мне естественными?

Рабочее место – это не равные условия игры

Для одних компетентность ожидаема по умолчанию, для других – ожидаема некомпетентность. В чьей-то вовлеченности никто не сомневается, а чью-то ставят под вопрос. Для кого-то совместимость естественна, для других – утомительна.

Если вы присоединяетесь к команде, где люди отличаются от вас – по расе, этнической принадлежности, социально-экономическому положению, полу, сексуальной ориентации, наличию инвалидности, религии, возрасту или темпераменту (интроверты/экстраверты), – ваша идентичность может влиять на то, как другие оценивают ваши "Три С".

Например, женщинам часто приходится балансировать, чтобы быть одновременно приятными и компетентными. Темнокожие сотрудники часто подвергаются более пристальному контролю на работе, чем белые. А людей с простыми для произношения именами, как правило, оценивают более позитивно, чем людей со сложными именами. Справедливо ли это? Нет. Нужна ли нам лучшая система? Да. Появится ли она к тому времени, как вы начнете работу? Вряд ли, считает автор.

Пока этот лучший мир не наступил, знание "Трех С" поможет вам диагностировать происходящее вокруг и вооружит инструментами, чтобы стать профессионалом, которым вы способны быть.

