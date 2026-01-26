Этот вопрос на собеседовании заставляет кандидатов 'сыпаться': рекрутер раскрыла его смысл

Рекрутер отметила, что многим кандидатам трудно говорить о своих неудачах на собеседовании.

Многие соискатели полагают, что вопросы на собеседовании будут касаться их прошлого опыта и навыков. Тем не менее, иногда рекрутеры ищут совсем другое.

Руководитель отдела по подбору персонала в международной аудиторской компании Сандра Оливер рассказала в интервью CNBC Make It, какой вопрос она задает всем кандидатам на собеседовании, прежде чем решить, стоит ли предлагать им должность. По ее словам, так удается быстро узнать о сильных и слабых сторонах человека.

Оливер поделилась, что на собеседованиях она просит кандидатов привести пример цели, которую они поставили перед собой, и рассказать, как они ее достигли, а также одной цели, которую они не достигли. Она объяснила, что на собеседовании многим соискателям сложно говорить о неудачах, но именно поэтому она просит людей рассказать об этом.

Видео дня

"Я люблю начинать собеседования именно так, чтобы понять, как люди относятся к себе. Люди не любят говорить об этих вещах", - сказала Оливер.

Руководитель отдела по подбору персонала подчеркнула, что не хочет, чтобы кандидаты уклонялись от ответа на этот вопрос, она ищет полную честность. Она хочет, чтобы кандидаты взяли на себя ответственность за то, что они могли испортить в ходе своей прошлой работы, и поделились тем, что они извлекли из этих ошибок.

"Они привыкли быть лучшими и добиваться успеха, и я думаю, что очень важно понять, что когда вы попадаете на рынок труда, успех измеряется по-другому. Это не экзаменационный вопрос, это не тесты, это работа в команде, и иногда вы не будете знать некоторых вещей, и это нормально. Иногда вы можете попробовать что-то или поставить перед собой цель, но потерпеть неудачу, или результат не будет таким, как вы думали", - добавила она.

Эксперт назвала рецепт гарантированного провала на собеседовании

Ранее профессор Бизнес-школы Стерна при Нью-Йоркском университете Сьюзи Уелч рассказала, что иногда даже потенциально очень хорошие кандидаты на работу проваливаются, допуская некоторые неочевидные ошибки. Она раскрыла некоторые из таких ошибок.

Уелч поделилась, что как-то учила студента, который был чрезвычайно сообразительным, ловким, искренним и явно трудолюбивым, но умудрялся проваливаться на всех собеседованиях. В конце концов она решила провести с ним пробное интервью и быстро обнаружила проблему.

"Когда я спросила классику: "Каковы ваши долгосрочные карьерные цели?", он улыбнулся и сказал мне, что хочет однажды начать собственный бизнес", - рассказала Уелч.

По словам Уелч, последнее, что хочет услышать работодатель от работника - что тот собирается уйти при первой же возможности. Еще одна "красная тряпка" для рекрутеров - это заявления кандидата о том, насколько для него важно личное время и личное пространство.

Вас также могут заинтересовать новости: