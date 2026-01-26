Всего один странный вопрос: как Джефф Безос определял будущих лидеров Amazon

Собеседование с одним из богатейших людей планеты – само по себе стресс. Но Джефф Безос умел удивлять кандидатов.

По словам бывшего руководителя Amazon, Джефф Безос считал, что ответ кандидата на его "любимый" вопрос раскрывает, насколько успешным будет этот человек. И, как оказалось, психология полностью подтверждает его правоту.

Представьте, насколько волнительно оказаться на собеседовании с Джеффом Безосом, одним из самых богатых и влиятельных людей в мире. Ситуацию усугубляет то, что Безос не всегда придерживается традиционных вопросов. Конечно, он спрашивает об опыте работы и навыках, но есть один неожиданный вопрос, который он вбрасывает в разговор, пишет Your Tango.

Он немного нетрадиционный, но Безос настаивает, честный ответ на него может определить будущее сотрудника.

"Вы считаете себя удачливым?"

Дэн Роуз, проработавший руководителем в Amazon почти десять лет (с 1999 по 2006 год) и ставший инвестором, в своем посте в соцсети X (Twitter) раскрыл этот интересный нюанс. "Когда я работал в Amazon, любимым вопросом Джеффа Безоса на интервью был: "Вы удачливый человек?"" – рассказал он.

На первый взгляд может показаться странным спрашивать кого-то о везении при приеме на работу. В конце концов, эффективность труда обычно измеряется конкретными результатами и метриками, а не фортуной. Но Роуз утверждает, что это было гениально: "Какой отличный способ отсеять пессимистов и найти людей, которые настраивают себя на успех", подчеркнул он.

Что говорит наука

Существуют доказательства того, что вопрос об удаче действительно может многое рассказать о человеке. Бизнес-журналист Джессика Стиллман, изучившая склонность Безоса полагаться на удачу, отмечает, что в этом есть глубокий смысл. Когда мы слышим слово "удача", мы склонны думать о суевериях, но Безос искал не это.

Венчурный инвестор Патрик Майр в своем блоге назвал это "отличным вопросом". Он пояснил: "Для человека признание того, що ему сопутствовала удача, – це ознака скромности и уверенности".

По сути, если вы готовы признать, что вам везет, это означает, что вы не приписываете все свои достижения исключительно себе и своему эго.

Более того, Стиллман отметила, что удачливые люди, как правило, обладают более открытым мышлением, что ведет к "инициативности". Это прекрасно проиллюстрировал эксперимент, проведенный исследователем Ричардом Уайзманом.

Эксперимент с газетой

Уайзман раздал людям газеты и попросил их сосчитать количество фотографий внутри. "Неудачливые" участники выполняли задание около двух минут. "Удачливым" потребовалось всего несколько секунд.

Все дело в том, что именно "везунчики" заметили объявление на второй странице, в котором говорилось: "Перестаньте считать. В этой газете 43 фотографии". Как заключил Уайзман: "Неудачливые люди упускают случайные возможности, потому что они слишком сосредоточены на поиске чего-то другого".

Скептицизм кандидатов

Несмотря на доказательства, подтверждающие пользу такого вопроса, люди все еще относятся к нему скептически. Один из пользователей Reddit на форуме r/AskHR описал свой опыт: "В качестве последнего вопроса на собеседовании меня попросили оценить, насколько я удачлив по шкале от 0 до 10. Что это было? О чем они вообще спрашивали?".

Один комментатор отметил, что "очень трудно понять, чего они хотели". Другой предположил, что это "признак того, что интервьюер понятия не имеет, что делает". Однако другие попытались найти смысл: "Я думаю, это на самом деле вопрос об оптимизме. Если вы воспринимаете себя как удачливого человека, вы будете склонны рассматривать события в благоприятном свете. Это также может отражать мудрые жизненные решения, ведущие к череде успехов".

Вопрос, по общему признанию, немного странный, и логично, что он может сбить с толку во время собеседования. Но Безос понимал, что люди, считающие себя везучими, обладают спокойной уверенностью и чувством компетентности. А это звучит как качества, которые любой лидер хотел бы видеть в члене своей команды.

Ранее УНИАН сообщал, что один вопрос на собеседовании заставляет кандидатов "сыпаться".

