Почему в ванной пахнет канализацией и как избавиться от этого запаха: эксперты назвали причины

Такая проблема возникает, когда слив не используется в течение длительного времени.

После уборки в ванной все сияет чистотой, однако неприятный запах как будто никак не исчезает. Как пишет lovedeco, существует несколько распространенных причин этого, которые можно устранить без ремонта и сложных вмешательств.

Сифон высох

Под каждой раковиной, ванной или душевой кабиной находится сифон, то есть та часть трубы, которая имеет изгиб и постоянно удерживает небольшое количество воды. Его роль заключается в том, чтобы создать барьер между помещением и канализационной системой.

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"Проблема возникает, когда слив не используется в течение длительного времени. Вода в сифоне постепенно испаряется, и газы из канализации могут подниматься обратно в ванную комнату. Это часто случается в гостевых ванных комнатах, в квартирах, которые простояли пустыми, или в душевых, которыми пользуются очень редко", - объясняют в материале.

Хорошая новость заключается в том, что решение очень простое - дайте воде потечь примерно минуту или налейте один-два литра непосредственно в слив. Если это слив, которым вы пользуетесь редко, повторяйте процедуру раз в месяц.

На внутренней поверхности трубы образовалась биопленка

Если в сифоне есть вода, а запах все равно не исчезает, следующей причиной может быть биопленка.

"Со временем на внутренних стенках труб оседает слой, состоящий из мыла, косметических средств, зубной пасты, волос и бактерий. Этот слой начинает разлагаться и может вызывать неприятные запахи. Часто эта проблема возникает именно в раковине и сливе душа", - объяснили в публикации.

В случае легких отложений стоит попробовать прочистить слив и промыть его горячей водой. Если вы выбираете классическую комбинацию соды и уксуса, важно понимать, что она помогает в основном благодаря шипению и механическому отрыванию грязи, а не благодаря глубокой дезинфекции.

"Для более старых отложений ферментные средства, предназначенные для очистки сливов, часто оказываются более эффективными, поскольку разлагают органические вещества, накопившиеся на стенках труб", - подчеркнули в материале.

Проблема связана с унитазом

Если вы чувствуете запах вокруг унитаза, следует проверить его основание. Под унитазом находится уплотнитель, который герметизирует соединение с канализационной системой. Со временем он может изнашиваться или немного смещаться.

"Проверьте, не шатается ли унитаз, когда вы нажимаете на него рукой. В этом случае газы из канализации могут легко попадать в ванную комнату, что объясняет неприятный запах. К счастью, замена уплотнителя - это относительно простая и доступная процедура", - заверили в публикации.

В стене есть поврежденная труба

Если вы проверили все типичные причины, а запах все равно сохраняется неделями, вероятно, проблема кроется в трубе, находящейся в стене или под полу.

В таком случае требуется вмешательство специалиста. Чем быстрее будет выявлена проблема, тем меньше вероятность появления протечек или других повреждений.

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