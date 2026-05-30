Из-за этой ошибки в ванной может появиться плесень: эксперты рассказали, как ее избежать

Из-за неправильного пользования вытяжкой после душа, в доме может появиться одна из очень неприятных проблем.

Многие люди выключают вытяжной вентилятор в ванной сразу после принятия душа, однако специалисты предупредили, что такая привычка может способствовать появлению плесени и повышенной влажности в доме.

Эксперты рекомендовали включать вытяжку во время каждого принятия душа и оставлять ее работать еще около 30 минут после выхода из ванной, пишет Southernliving. Отмечается, что после горячего душа в ванной резко повышается уровень влажности. Если пар остается в помещении надолго, на стенах, потолке и других поверхностях начинает образовываться конденсат, создавая идеальные условия для развития грибка и плесени.

Специалисты отметили, что риск появления плесени существенно возрастает, когда относительная влажность воздуха в доме превышает 60%.

Видео дня

Кроме того, постоянная сырость может привести к повреждению отделочных материалов, коррозии металлических элементов и отслаиванию краски.

Как помогает вытяжной вентилятор

Главная задача вытяжки - выводить влажный воздух наружу и обеспечивать приток более сухого воздуха.

Благодаря этому:

уменьшается количество пара;

зеркала меньше запотевают;

снижается образование конденсата;

ванная комната быстрее высыхает после душа.

Эксперты посоветовали поддерживать уровень влажности в доме в пределах 30–50%, поскольку именно такой показатель считается наиболее комфортным и безопасным.

Почему вытяжка может работать плохо

Если вентилятор включен, но в ванной по-прежнему долго остается пар, проблема может быть связана с несколькими причинами.

Среди наиболее распространенных специалисты назвали загрязнение вентилятора и воздуховодов. Скопившаяся пыль снижает эффективность работы устройства и мешает нормальной циркуляции воздуха.

Также причиной может быть изношенное оборудование. Большинство бытовых вытяжных вентиляторов рассчитаны примерно на 10–15 лет эксплуатации.

Еще одна распространенная проблема - неправильный монтаж воздуховодов или недостаточная мощность вентилятора для конкретного помещения.

Кроме того, эффективность вентиляции снижается, если ванная комната слишком герметична. Для нормального воздухообмена под дверью рекомендуется оставлять небольшой зазор либо держать дверь слегка приоткрытой.

Как выбрать вентилятор правильной мощности

Специалисты подчеркнули, что эффективность вентиляции напрямую зависит от размера помещения.

Для небольших ванных комнат площадью до 4 кв м достаточно вентилятора производительностью около 50 CFM. Для более просторных помещений могут потребоваться модели на 70–110 CFM и выше.

Эксперты отметили, что лучше выбрать устройство с небольшим запасом мощности, особенно если в ванной есть постоянные проблемы с влажностью.

По словам специалистов, правильно подобранный и регулярно очищаемый вытяжной вентилятор способен существенно снизить риск появления плесени и сделать микроклимат в доме более комфортным.

Другие новости о технике

Недавно потребители рассказали, какую стиральную машину покупать. Они назвали лучшую марку. С оценкой потребителей также согласны и эксперты и вот почему.

Также эксперты раскрыли секрет долгой жизни смартфона. Они отметили, что емкость батареи гаджета начинает падать уже через полтора года службы. Эксперты рассказали, как спасти любимый телефон.

Вас также могут заинтересовать новости: