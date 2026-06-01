Что полезнее для здоровья - дыни или арбузы: эксперты сравнили эти два фрукта

Дыня и арбуз в основном состоят из воды.

Сезон дынь и арбузов начинает набирать обороты, однако задумывались ли вы о том, что из них полезнее? Несмотря на схожий вид, дыня и арбуз отличаются друг от друга. Поэтому издание interia kobieta ответило, что из них стоит употреблять чаще.

"Арбузы и дыни - это фрукты, которые прекрасно утоляют жажду, отлично увлажняют организм, а охлажденные дарят прохладу в жаркие дни. Оба растения принадлежат к одному семейству тыквенных, однако имеют несколько отличий как в составе, так и во вкусе", - объясняют в материале.

Чем дыня отличается от арбуза?

Дыня и арбуз преимущественно состоят из воды. В частности, дыня содержит 90%, а арбуз около 92-93% воды.

"Что касается внешнего вида, то арбузы имеют снаружи темно-зеленую, твердую кожуру со светлыми полосами, а внутри скрыта красная или темно-розовая мякоть с черными семечками. Дыни, в свою очередь, имеют гладкую, сетчатую или ребристую кожуру желтого, зеленого или бежевого цвета - в зависимости от сорта. Мякоть, в свою очередь, светло-зеленая или кремовая, а внутри имеет светлые семена", - подчеркнули в публикации.

Что полезнее - дыня или арбуз?

Вот чем они отличаются:

по калорийности - арбузы: примерно 30 ккал на 100 г, дыни: 36 ккал на 100 г;

по содержанию витамина С - арбузы: 8,1 мг на 100 г (что составляет 13 % суточной потребности в этом компоненте), дыни: 18 мг на 100 г (30 % суточной потребности);

по содержанию витамина А - 100 г арбуза обеспечивают 20–23 % суточной потребности взрослого человека в этом компоненте, а 100 г сортов оранжевой дыни (например, канталупа) - даже до 35 %;

по содержанию калия - арбузы: 112 мг на 100 г, дыни: 228 мг на 100 г.

Также арбузы, по сравнению с дынями, содержат ликопин - сильный природный антиоксидант из группы каротиноидов, отвечающий за красный цвет у многих овощей и фруктов, тогда как оранжевые дыни являются источником ценного бета-каротина с антиоксидантными свойствами.

Итак, можно сделать вывод, что дыни - это фрукты, которые хорошо увлажняют организм, поддерживают иммунную систему, а также кожу и глаза и помогают регулировать артериальное давление.

В то же время арбузы увлажняют еще лучше - при регулярном употреблении они могут защищать от сердечных заболеваний, помогают поддерживать здоровье почек и хорошее состояние кожи.

Поэтому довольно сложно ответить, что из них полезнее. Стоит руководствоваться личными вкусовыми предпочтениями, а также потребностью в конкретных питательных веществах.

"Дыни несколько богаче витаминами и минералами, поэтому тем, кто стремится пополнить свой ежедневный рацион витамином С или калием, стоит чаще употреблять именно их оранжевые сорта", - посоветовали в материале.

Также диетологи ответили, нужно ли промывать курицу перед приготовлением. По словам экспертов, мытье курицы перед приготовлением не убивает микроорганизмы, а наоборот способствует их распространению.

Кроме того, диетологи объяснили, что помогает снизить артериальное давление. Они отметили, что в этот список вошли сыр с апельсинами и орехами, банановое мороженое, попкорн, приготовленный в воздушной попкорннице, и греческий йогурт с ягодами и грецкими орехами.

