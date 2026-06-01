Нужно ли промывать курицу перед приготовлением: диетологи дали точный ответ

Куриное мясо является одним из основных источников пищевого отравления сальмонеллой.

Мытье курицы перед приготовлением уже давно стало привычным приемом, однако органы по безопасности пищевых продуктов не рекомендуют этого делать. По их словам, мытье курицы перед приготовлением может принести больше вреда, чем пользы. Об этом пишет verywell health.

Почему не следует мыть курицу перед приготовлением?

Мытье курицы перед приготовлением не убивает микроорганизмы, а наоборот способствует их распространению. Единственный способ уничтожить микроорганизмы на сырой курице - это приготовить ее до внутренней температуры 73 градуса по Цельсию.

"Иногда курица может казаться скользкой или иметь лишнюю жидкость от упаковки. Однако это не означает, что курицу нужно мыть. Вместо этого можно промокнуть курицу бумажными полотенцами, а затем сразу выбросить полотенца и вымыть руки", - посоветовали в материале.

В то же время замачивание курицы в соленой воде или растворе рассола не делает ее чище или безопаснее для употребления. Если вы решили замочить или замариновать курицу, обязательно вылейте жидкость для замачивания и тщательно вымойте и продезинфицируйте емкость, раковину и любые другие поверхности, с которыми она контактировала.

Что происходит, когда вы моете курицу перед приготовлением?

Когда вы моете курицу, микробы распространяются с курицы на раковину, столешницы и другие поверхности. Мытье, даже с использованием хлорного раствора, не убивает всех этих вредных патогенов. Это означает, что другие предметы на вашей кухне, такие как продукты питания и овощи, могут заразиться бактериями и вызвать заболевание.

"Куриное мясо является одним из основных источников пищевого отравления сальмонеллой. По оценкам Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), каждая 25-я упаковка куриного мяса в продуктовых магазинах заражена сальмонеллой. Ежегодно в США около 1 миллиона человек заболевают из-за употребления зараженного мяса птицы", - добавили в публикации.

Ранее диетологи рассказали, что помогает снизить артериальное давление. По их словам, в этот список вошли сыр с апельсинами и орехами, банановое мороженое, попкорн, приготовленный в воздушной попкорннице, и греческий йогурт с ягодами и грецкими орехами.

Также ученые объяснили, что нужно для лучшего сна. В частности, грибы, яйца, кислые вишни и другие продукты могут способствовать повышению уровня мелатонина, а также содержат питательные вещества, которые могут улучшать сон.

