Забытый герой Холодной войны: этот 66-летний танк до сих пор используют 17 стран мира

Танк M60 – ровесник советского Т-62, но до сих пор не утратил своей актуальности.

Хотя сегодня танк M1 Abrams является одним из самых узнаваемых символов американской военной мощи, он появился лишь под занавес Холодной войны. А до этого сухопутную мощь американской армии олицетворял в первую очередь танк M60, который до сих пор стоит на вооружении 17 стран мира.

Как пишет на страницах 19fortyfive эксперт по вооружениям, бывший офицер Сил безопасности ВВС США Кристиан Д. Орр, история танка M60 началась в конце 1950-х годов, когда была начата разработка новой машины для замены предыдущих моделей. Производство осуществляла компания Chrysler Corporation, и за все время было создано более 15 тысяч танков этого типа.

Хотя танк часто называют "Паттоном" в честь американского генерала Джорджа Паттона, героя Второй мировой войны, официально это название к нему никогда не применялось. Формально машина имела обозначение "Tank, Combat, Full Tracked: 105mm Gun, M60". Однако неофициальное имя закрепилось в обиходе, подобно тому, как штурмовик A-10 Thunderbolt II известен под прозвищем "Бородавочник".

Видео дня

С развитием серии M60 появлялись новые модификации, среди которых самой успешной стала версия M60A3. Она появилась в конце 1970-х годов и получила существенные технологические усовершенствования. Среди них – лазерный дальномер, баллистический компьютер и датчик бокового ветра, что значительно повысило точность стрельбы. Более поздние варианты также получили тепловизионные прицелы (TTS), которые позволяли эффективно обнаруживать цели ночью и в сложных погодных условиях.

Свою боевую эффективность M60A3 доказал во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году. Хотя тогда армия США как раз начала переходить на более новый M1 Abrams, Корпус морской пехоты продолжал использовать модернизированные M60A3 TTS. В боях, в частности во время сражений при Медина-Ридж и Норфолке, эти танки продемонстрировали впечатляющую эффективность: уничтожив около 100 иракских машин, они потеряли лишь один собственный танк. Такой результат стал возможен благодаря сочетанию современных на то время датчиков и проверенной 105-мм пушки M68.

После завершения холодной войны и технологического обновления армии США танк M60A3 был окончательно снят с вооружения в 1997 году. Однако его история на этом не закончилась. Благодаря надежности конструкции, относительно простой логистике и достаточной огневой мощи, эти машины продолжили службу в других странах.

По состоянию на 2026 год M60 остается на вооружении 17 государств, среди которых Египет, Турция и Тайвань. Египет имеет самый большой парк – более тысячи единиц, тогда как Турция эксплуатирует глубоко модернизированную версию Sabra Mk II.

"Ухоженный корпус второго поколения с датчиками третьего поколения остается эффективным для регионального сдерживания. Хотя M1 Abrams предлагает превосходную живучесть, меньший логистический след M60A3 и проверенная 105-мм пушка M68 делают его идеальным для стран, сталкивающихся с конвенционными угрозами, а не с высокотехнологичными средами", – пишет эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: