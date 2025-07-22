Некоторые из них до сих пор ходят в бой, что поражает особенно.

Обычно, когда мы говорим о современной армии, представляем новейшие дроны, высокоточные ракеты и напичканную электроникой бронетехнику, которая больше похожа на космические корабли, чем на традиционные боевые машины. Но правда в том, что даже самые богатые страны имеют в своих арсеналах много старой техники, тогда как более бедным государствам приходится полагаться на оружие, которому место в музее, а не на поле боя.

По состоянию на 2025 год некоторые страны все еще держат на вооружении танки, которым более 70 лет. И это не музейные экспонаты, а вполне рабочие машины, которые даже участвуют в войнах. На основе доступной в Сети информации УНИАН составил топ-5 самых старых танков, которые действительно до сих пор находятся на вооружении хотя бы одной армии мира:

Легендарный Т-34 . Этот танк - настоящий символ Второй мировой войны. Первые его модификации начали массово производить в Харькове еще в 1940 году, а в 1944 году появилась его лучшая версия - с 85-миллиметровой пушкой. И именно эта поздняя версия танка до сих пор числится в арсеналах Северной Кореи. Кроме того, в последние годы неоднократно появлялись сообщения об эпизодическом применении этих "бронированных пенсионеров" в гражданских войнах в Йемене и Сирии. Правда, скорее это была техника "последней надежды", когда ничего лучшего под рукой просто нет. Т-54/55 . Этот танк был разработан сразу после Второй мировой войны. И хотя его массово снимали с вооружения еще в 1980-х, сегодня он остается на вооружении ряда небогатых стран и даже участвует в боевых действиях. В том числе и в Украине. В 2023 году Россия начала отправлять на фронт старые Т-54/55 из-за недостатка более современных танков. ВСУ тоже имеют на вооружении эти танки, в частности, переданные Словенией их глубоко модернизированные версии M-55S. M48 Patton . В тройке "пенсионеров" легендарный американец, созданный на рубеже 1940-50-х годов. Последний раз он участвовал в реальных боях еще в 1990-х годах, но до сих пор остается на вооружении ряда стран, включая Грецию и Турцию. M60 Patton . Преемник M48 Patton, который массово выпускали в 1960-х годах, а кое-где по лицензии и значительно дольше. Были сообщения о недавнем применении M60 Patton в боевых действиях в Судане. Кроме того, этот танк остается в арсеналах Турции, Египта и Саудовской Аравии. Centurion . Британский танк, разработанный еще в 1946 году, официально не участвовал в вооруженных конфликтах уже более 30 лет. Однако модернизированные версии, такие как Olifant в Южной Африке, иногда еще используют для учений или как резерв.

Другие интересные материалы об оружии

Как писал УНИАН, самым старым истребителем, который до сих пор стоит на вооружении хотя бы одной армии мира, является Shenyang J-5 - китайская лицензированная версия советского МиГ-17, созданного в конце 1940-х. Эти самолеты до сих пор номинально находятся в резерве ВВС Северной Кореи.

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Также мы рассказывали, что в начале июля Тайвань окончательно вывел из эксплуатации американские истребители F-5, которые были созданы в 1950-х годах.

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