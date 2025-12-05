Этот самолет был впервые представлен ВВС США в 1956 году.

Некоторые военные самолеты производятся и эксплуатируются десятилетиями, и чёткой даты окончания их производства не предвидится. Как пишет slashgear.com, самый старый военный самолёт США, который до сих пор эксплуатируется, — это легендарный B-52 Stratofortress. Однако с начала 1960-х годов новые самолёты не производились.

Так что старейшим из всех военных самолетов, находящихся в эксплуатации и в производстве, остается C-130 Hercules, который выпускается уже более 70 лет.

Этот самолет был впервые представлен ВВС США в 1956 году. Lockheed продолжает выпускать C-130 на заводе Lockheed Martin Aeronautics. Последняя модель Hercules, вариант для специальных операций под названием MC-130J Commando II, сошёл с конвейера в январе 2025 года. В то же время текущая серийная модель, C-130J Super Hercules все еще остается в активном производстве, и на это есть свои причины.

Несмотря на появление более крупных и производительных транспортных самолётов, ничто не заменило C-130, который до сих пор эксплуатируется в 63 странах. Компания Lockheed выпустила более 2500 самолётов C-130 различных модификаций, многие из которых использовались в боевых, небоевых, гуманитарных и гражданских целях. C-130 также является самым большим самолётом, способным взлетать и садиться с авианосца.

Эти самолеты очень адаптируемы и надежны, и их возможности невероятно разнообразны. Хотя многие C-130 используются для перевозки личного состава и оборудования, несколько модификаций предназначены для выполнения конкретных задач. KC-130 оснащен съемным топливным баком, вмещающим 3600 галлонов топлива. HC-130 — это вариант для дальних поисково-спасательных операций. Все эксплуатируемые сегодня платформы модернизированы в соответствии с современными стандартами, поэтому даже самые старые самолеты в составе остаются пригодными к эксплуатации.

В 2015 году ВВС США сняли с эксплуатации свой на тот момент самый старый C-130. Самолет, получивший прозвище "Железный конь", налетал в общей сложности 27 533 часа и прослужил 52 года - это превышает срок службы авианосца.

При этом на момент ВВС США не планируют снимать платформу с эксплуатации, поэтому вполне вероятно, что C-130 будет летать еще долгие годы.

